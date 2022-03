DALILA JE KARAKTERNA K*RVA! Miki brutalno izvređa Dalilu, opleo po Dejana, a onda Cara hvalio na sva usta! ŠOK!

Miki Đuričić duboko je analizirao Dejana Dragojevića, Dalilu Dragojević, Filipa Cara i Mensura Ajdarpašića.

- Meni je drago što se on vratio na onog starog Dejana. Koje ljudske kvalitete je on posedovao da bi oni žalili za njim. Čovek se ponaša nenormalno, kao psiho neki. Šta smo mi dočekali, da meni slovo drži Dalila, Irma. Ja sam govorio od početka, čovek kojeg vara žena on gladan. On je danas izvadio Solu koju je uzeo pre par meseci. Grčka tragedija, i on kao javno traži razvod. On je propušio ovde. On je gladan i željan. Filp nije zao, on nije loš, samo nije dobar za sebe. Ali Dejan. Ja njima ništa ne verujem. Dalila sada hoće da bude žrtva. Divan brak, ali se taj divan brak nije bio divan brak. Je l' se taj brak raspada zbog Filipa. Meni je žao što napadaju Anu. Filip je prevario sa Majom, Dalila se povukla. Sada, Ani govori sve i svašta. Ne valjda kada si karakterna ku*va. Dalila je karakterna ku*ava. Čekaj, o čemu se ovde radi. I sad, Dalila koristi priliku da napravi žrtvu od sebe. Ona da pusti da je neko pljune u facu, to su sve taktike da budu jadne - rekao je Miki.

Prokomentariši mi Dejana i Mensura - dodaje Ivana.

- Mensur je ušao ovde da pobedi i onda ne podnosi Dejana kada je shvatio da je favorit. Mensur mora da shvati da smo njego štedeli, njihov odnos je isto bolestan. Mene Sramota me je da se bavim Dalilom. Ja zovem Dejana zodijak, on je nenormalan. Ja bih voleo da neko od njih pobedi. Ja kao mali sam hteo da odem negde, ako oni pobede, ja ću da odem odavde. Koga bre ovi za*ebavaju? Vidi Car i Dalila su mi logični. Dejan je najnelogičnija ličnost u istoriji rijalitija - govori Miki.

