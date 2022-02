MALOLETNA MILICA NAPRAVILA SKANDAL NAKON LJUBAVNOG KLIPA MINE I MENSURA! Odlepila od besa, Ajdarpašić nije mogao da je obuzda!

Zadrugarima je u sklopu nedelje ljubavi pušten video snimak u kom su imali priliku da vide ljubav Mine Vrbaški i Mensura Ajdarpašića.

foto: Printscreen/Pink

- To je bila moja prva veza i ljubav ovde u Zadruzi. Stvarno je bilo prejako. Ima mnogo klipova, koje sam gledao, ali je ovo nešto što nisam uspeo da vidim i da nađem. Tek sada vidim kako je to bilo, ali bilo je. Ostalo mi je u sećanju i nikada neću zaboraviti Zadrugu 3. Koliko god da je bilo loše, meni je u unutrašnjosti bilo prelepo. To je bila ljubav, za koju smo se borili baš jako i izborili smo se. Sa pravim pritiskom. Ni moja porodica, a ni njeni nisu bili za to. Ostalo je negde u sećanju i zapamćen je taj odnos, moj i njen. Lupio sam glupost kad sam rekao da sam ispunio neki cilj. Nisam hteo preozbiljno da uđem sa njom u taj odnos, ali se na kraju otelo kontroli - rekao je Mensur.

foto: Printscreen/Pink

- Imam utisak najviše prave tebe i Mine, jer žele da te vide ovakvog.

- Desilo se meni to u startu i sa Milicom, ali nisam imao natrag. Bilo mi je drugačije - rekao je Mensur.

- Mnogo mi je drago kada čujem da su oni bili zajedno, a ne može da se ospori da je to bila velika ljubav. U ovoj situaciji pokazuje da je muškarac jer ima samo reči hvale za svoju bivšu devojku - rekla je Tara.

- Ja sam tada prvi put ušao ovde. Zaljubio sam se i odlepio bio - pravdao se Mensur.

- Zabole me ku**c - rekla je Milica.

- Jao, pa sad si ti tu - rekao je Mensur.

- Jesam, jao, evo cvetam od ljubavi - rekla je Milica.

- Vozi ajde, gas, bravo, ajde m*š - oterao je Mensur Milicu od sebe.

Kurir.rs/S.M.

