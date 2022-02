ISKORIŠĆENA SAMO ZA S*KS, A HTELA VEZU: Nevena prolila gorke suze zbog Zole, samo ju je zavlačio! Ovako je reagovao Miljanin BIVŠI

Gledanje snimaka u rijalitiju izazvalo je pometnju u Beloj kući, posebno kada je usledio ljubavni klip Nevene Savić i Lazara Čolića Zole.

Nevena se slomila zbog puštenog klipa i zbog toga što osećanja nisu obostrana.

- Mene je sramota što ovo gledam! Itekako se vidi. kad samo imali taj razgovor pre par dana, on je hteo s*ks. Ja sam htela da dokažem da nije samo to, da ima emocije prema meni. Kada sam ja to rekla, da uđemo u vezu, on nije - rekla je Nevena.

Nevena je počela da plače jer je shvatila da Zola nema nikakve emocije prema njoj.

- Nema potrebe da se oseća iskorišćeno! Nisam sa njom samo zbog s*ksa. Bilo nam je lepo kad smo pričali. Kada je došlo do s*ksa, ona se iznervirala. Ona mi je postavila ultimatum - ističe Zola.

- Hajde dokaži mi da to nije samo zbog toga, kad sam mu to rekla, on me sutra nije ni video. On za stolom priča jedno, a meni drugo! - dodaje Nevena.

- Ja volim da se sprdam, ali ne mogu da kažem da je sada bila sprdnja. Imam emociju prema njoj, ali to se dešava postepeno - ističe Zola.

