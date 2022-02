DEJAN JE INFICIRAN MAGIJOM: Bivši rijaliti učesnik otkrio detalje o Dragojeviću, istakao zbog čega mu BRAK sa Dalilom nije USPEO!

Bivši rijaliti učesnik i koreograf Vladimir Todorović otvoreno je govorio o učešću u rijalitiju, pa pomenuo Dejana Dragojevića.

On je otkrio kakav utisak sada ima o takvoj vrsti programa.

foto: Printscreen/Youtube/Grand

"Možda je trebalo ranije da uđem u takvu formu rijalitija. Nisu me zanimale teme, bio sam povučeniji. Bilo me sramota da komentarišem zbog čega neki brak nije uspeo, iako ja njih poznajem. Forma rijalitija odlična je za mlade i one koji su završili karijeru... Ovo sada sve je mnogo brutalnije nego tada", govorio je Vlada Todorović u emisiji "Grand magazin".

"Mislim da Dalila i Dejan nisu imali prespektivu. Pored plesa ljubav mi je ezoterija, to je otkako sam bio klinac, jedna gospođa koja je bila numerolog, ja sam išao kod nje, sve mi je lepo objasnila. Jedan deo života sam proveo u Japanu, povredio sam ris i bio prinuđen da ležim pa sam isto našao knjigu numerologije. Ne bih da petljam, ali da postoje neke loše sile - da. Smatram da je Dejan inficiran nekom vrstom magije. Ne znam da li se o nečemu priča a da nema bar malo istine. Svako nađe svoju srodnu dušu, neko preko trnja, a neko preko ruža. Sve je to pomešano", dodao je koreograf.

foto: Printscreen/Youtube/Grand

Kurir.rs/K.Đ.

