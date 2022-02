PROBLEMI U VEZI DRAGOJEVIĆA I ALEKS! Nikolićeva pobesnela zbog ljubavnog klipa Dejana i Sandre, on otkrio šta ga nervira kod NJE!

Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić raspravljali su se u pušionici zbog ljubavnog klipa njega i Sandre Rešić.

- Osećam se neugodno, tu mi e nešto, kao da me steže. Nervira me to - rekla je Aleks.

- Razumem te - dodao je Dejan.

- Znam da me razumeš, ja od tebe ne krijem ništa. To ti je drugarica, treba da se družite, bila je tu kad niko nije bio tu. Ka sam videla neke stvari - nastavila je ona.

- Ja nisam mogao da funkcionišem bez njih - istakao je Dejan.

- Ne gledaš ti nju kao što ja gledam Lepog Miću. Verujem da ni tebi ne bi bilo svejedno da puste klpa sa kim se ja družim i kažu to je prava ljubav - pričala je Aleks.

Nakon toga, Dejan i Aleksandra ležali su u spavaćoj sobi i razgovarali i sukobu koji je nastao zbog ljubavnih klipova.

- Ti mene odmah iznap*avaš - rekla je Aleks.

- Kad se pomeriš, okreneš se transparentno, meni to digne živac - dodao je Dejan.

- Ne mogu protiv sebe, meni kad nešto zasmeta to se vidi. Po mojoj faci se sve vidi, po mojim očima - objašnjava je ona.

- Pa dobro, ja sam tu - istakao je Dragojević.

