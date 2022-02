POSLUŠNA ALEKSANDRA! Dejan joj zamerio OVO, ona to odmah promenila, pa razmenjivali nežnosti pred svima! (VIDEO)

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević iskoristili su lepo vreme i uživali zajedno u dvorištu.

Njih svoje su poranili, pa odlučili da iskoriste sunčan dan. Da podsetimo, Dejan joj je nedavno zamerio što dugo spava, a Aleksandra je usvojila njegove kritike i dokazala mu da je spremna da se menja zbog njega.

foto: Printscreen

Osamili su se i ćaskali, a ona ga je hranila, u čemu su oboje uživali, pa je osmeh konstantno bio prisutan na njihovom licu. Njih dvoje pričali su o drugim učesnicima, ćaskali o tenu i hrani.

- Sad kao da sam se provozala u Poršeu. Vidi, isti Cvele... A ja sam Anja - šalila se Aleksandra, a onda nastavila da se ljubi sa svojim izabranikom.

- Boli me srce - rekao joj je Dejan.

- Zašto? - pitala ga je ona.

- Zato što me ne voliš. Veliki stres. Radiš me - smejao se on.

- Nešto sam ti u kafu stavila - našalila se Aleks.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:58 ŠTA SE OVO DESILO?! Dejan Milićević godinama snimao spotove za Cecu, a sad na sav glas hvali njenu najveću rivalku JK