"JEDNO DRUGO SMO DOPUNILI I PROMENILI" Nikolina Kovač o braku sa Kaporom i šuškanjima: Baš me briga, to me ne čini srećnom

Nikolina Kovač otvoreno je govorila o braku sa kolegom Sašom Kaporom i priznala da su ranije često ulazili u polemiku oko nekih životnih stavova.

foto: Ana Paunković

Već dugo, ovaj pevački par vodi porodični život daleko od očiju medija, dok Nikolina priznaje da je svaki dan u njenom životu poseban.

- Osim kada idem na snimanja emisija ili kada radim, jako sam malo sama, ali kada ugrabim vremena najviše volim da odem u prirodu, tu punim baterije. Koristim sat vremena hoda po šumi da se povežem sa prirodom, da se ispričam sama sa sobom, neko sam ko u sitnicama traži pozitivnu energiju. Posle te šetnje volim da se istuširam hladom vodom i dan može da počne – rekla je pevačica.

Od kada se pre više od deset godina pojavila u „Zvezdama Granda“ pevačicu bije glas da je skromna i povučena. Ona priznaje da taj epitet opisuje u potpunosti i da takav način života nikada ne bi promenila.

- Baš me briga, mene takve stvari ne čine srećnom, to me opterećuje. To ne znači da ja ne volim sebi da kupim nešto lepo, ali ne patim od toga da sve mora da bude markirano i prikazano. Ne bih dana to što imam u duši za milijardu skupocenih stravri. Energiju ne možes izbrisati, to što nosiš u sebi ne možeš podvaliti. Zadovoljna sam i želim još skromnija da budem – istakla je Nikolina i dodala:

foto: Kurir TV

- Svako od nas poseduje ego, ko kaže da to nema, laže. Bitno je da sa vremenom naučimo da ga sublimiramo, da ga iznevelišemo i da ga stavimo pod noge. U suprotnom ljudi postaju jako loši, postaju zveri, a to nije kako treba. Dobro mi je bez aviona, kamiona i bez tih stvari.

foto: Printscreen/Instagram

Nikolina i Saša već godinama uživaju u skladom braku, roditelji su dvoje dece koje zajedno podižu i vaspitavaju.

Ne krije da su se oboje dosta promenili od kada su osnovali porodicu i otkriva oko čega su se najviše svađali na početku veze.

- Ne mogu da kažem da se nije promenio. Mi smo jedno drugo dopunili i promenili. Ono što je bilo loše ja sam promenila. Neko sam ko prašta brzo ljudima, a njega to jako nervira. Lakoverna sam i danas ima toga i te kako. Ne znam da zauzmem stav kada je posao u pitanju. On je tu izričit, zna sa ljudima i to učim od njega. Sa druge strane njemu je potrebna smirenost koju ja imam, ne postoji problem koji ne može da se reši i uvek treba da se broji do deset. Od tenzije i frke nema ništa, uglavnom sam je na nabrojala ozbiljno – zaključila je Nikolina.

Kurir.rs/Grand

