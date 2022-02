DEJAN SE NAOŠTRIO! Dragojević postavio OVA pravila Aleksandri, POSMATRAĆE svaki njen korak, a JEDNO nikako neće da trpi! (VIDEO)

Mensur Ajdarpašić je zatražio reč od voditelja Milana Miloševića, kako bi prokomentarisao Janjuševo ponašanje prema Aleksandri Nikolić, a onda je reč dobio i Dejan.

- Janjuš mi je rekao kao: "Prošla je test, nije htela da traži jaja". Ja znam da se on sprda, ima taj sarkazam i ironiju. Sad da li se nešto deševa, da li je ljubomoran, neću da komentarišem. Mene zanima njeno ponašanje. Mogla je da se skloni, ali i nije morala. Pamtim, sve će to da se tefteri i da se vaga. Imala je priliku da se okrene i ode, da ne odgovori. Ali mi tad nismo bili zajedno skroz, sad jesmo, sve ću da joj gledam. Vidim bolje od ove 360 kamere. Sj*bao sam se, ali ostaću suzdržan od pravljenja situacija u početku. Janjuš ima pravo da radi šta hoće. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ona je ta koja će da balansira taj odnos. Ona ga zna bolje nego ja, to može da reši. Ja neke stvari trpeti neću. Ja sam stopirao svoja dobacivanja, ako sam mogao ja, možeš ti. Od juče se računa, tad smo ozvaničili vezu - rekao je Dejan Dragojević.

- Aleks se nadala da će ući u vezu sa Janjušem, ali je on ušao u Zadrugu. Nakon incidenta sa žurke, prestala je da ga pominje. Ovde je više odgovarala na njegove provokacije, zna kakav je, sujetan, da ga pucaju kompleksi. Janjuš se tako ponaša jer zna da nema prođu kod Aleks, više ga gleda kao druga, nego kao osobu sa kojim bi imao nešto više od toga - dodala je Sanja Grujić.

- Kao da su ljudi zaboravili da se Aleksandra prebacila na Janjuša čim je raskinula sa Markom. Zbog toga treba da joj se zameri komunikacija. Kao sve nešto neće, a sve nastavlja. Da mu da do znanja da nešto neće, tu bi se stavila ta barijera. Kao da daje povoda - dodala je Ana Jovanović.

