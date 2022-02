DEJANOVA MAMA SE OGLASILA NAKON ŠTO SU SE DRAGOJEVIĆ I CAR UDRUŽILI PROTIV DALILE! Biljana poručila SAMO JEDNO kad je čula OVO

Dalila Dragojević našla se na meti svojih nekadašnjih partnera, bivšeg supruga Dejana Dragojevića, i bivšeg momka Filipa Cara. Tim povodom oglasila se i Biljana Dragojević, njena bivša svekrva, na svom Instagram nalogu.

- Dalila, zašto ne priznaš svoje greške, nema ih samo Car? - glasilo je pitanje.

- Priznala sam sudu. Ja priznam, nekad kasnije. Stvarno sam priznavala. Malo mi duže vremena treba, ali ja priznam kad pogrešim. Stojim iza toga da svaka moja greška nije razlog za ono ponašanje. Svi srećni, zadovoljni, nasmejani, to je to - rekla je Dalila.

- Ja ne znam da li je nekome jasno. Dalila se odlučila na ovaj korak zbog pitanja o viziru. Ona je sa njim normalno funkcionisala do trenutka kada je Dejan ušao u vezu sa Aleks. Pre toga je bilo 70 drugih situacija da kaže da neće da bude više u vezi. Postoje dve stvari što se tiče Dalile, zašto je ona došla do ovog čina. Čekala je ulazak Dejan u vezu da izađe iz ovog odnosa i da ostane sama, a zašto sama, to ćete videti do kraja rijalitija. Ona želi da ostane sama, jer će biti da Dejan ima devojku, Car ju je vređa, a ona jadnica... Kako se odjednom desilo da prekine odnos, posle svega što je doživela? Ona je doživela najveće poniženje, ostavljena posle 20 dana, a niko joj nije rekao da je ostavljena - istakao je Janjuš.

- Naravno, znaš šta mi je rekla jedno jutro... - krenuo je Car.

- Dejan čestita Janjušu, nešto mrmlja u bradu - rekla je Dalila.

- Ja sam ovu manipulaciju rekao Sandri Rešić pre 4 nedelje, zato čestitam Janjušu. Rekao sam da će prekinuti svoju kad ja uđem u vezu, da bi mogla da pravi žrtvu od sebe - ustao je Dejan.

- Čak se meni izlanula i rekla: "Pokazaće se pravo lice tebe i Dejana". Ona radi stvari koje meni smetaju, jer zna kako ću da reagujem. Dobiće baš ono što želi, da vidimo kako kod Dalile stoje stvari. Ušla nakon svega sa mnom u odnos, mene dovodi do ludila u raspravama i u najvećem besu me navede da je pljunem. To je kad tražiš od mene nešto - rekao je Car.

Mama Biljana je podelila fotografiju Janjuša i Dejana iz Zadruge 5 i napisala:

- Bravo! Sve tačno rečeno! - poručila je Dragojevićka, koja ne krije radost jer je njen sin konačno srećan.

