JELENA GOLUBOVIĆ HOĆE DA POMIRI DALILU I DEJANA: Ovo su svi detalji NJENOG PLANA, spremna za najveći izazov u njenoj karijeri

Jelena Golubović zvanično je postala medijatorka, a kao prvi slučaj u karijeri koji bi želela uspešno da reši jeste pomirenje bivših partnera Dalile Mujić i Dejana Dragojevića. Kako Kurir saznaje, njoj bi poseban izazov bio da upravo ona bude ta osoba koja će posredovati u pomirenju para koji je svojim razvodom u rijalitiju "Zadruga" šokirao region.

foto: Aleksandar Panić

Rediteljka i rijaliti zvezda je nedavno postala ovlašćeno lice za vođenje postupka medijacije, tj. postupka za alternativno rešavanje sudskih sporova, pa bi kao neko ko ima i više nego dovoljno iskustva sa višemesečnim boravkom u raznim rijaliti programima bila odličan izbor da se Dalila i Dejan pomire i reše sve nesuglasice koje su u njihovom odnosu nastale zbog Mujićkine javne prevare sa Filipom Carem.

Da su saznanja do kojih smo došli tačna, potvrdila nam je i sama Jelena, koja je bila iznenađena što smo došli do ove informacije, jer o njoj do sada nije javno govorila.

foto: Printscreen/Zadruga

- Tačno je, baš ste me sad iznenadili. To bi mi zaista bio veliki profesionalni izazov u karijeri koju sam nedavno započela i za to dobila dozvolu od nadležnog Ministarstva pravde i resorne ministarke. U ovakvim slučajevima kao što je njihov, sudija presuđuje, a medijator, odnosno ja - prosuđuje. To znači da, ukoliko Dalila i Dejan dođu kod mene, a ja bih to zaista volela, da ću ih ja navesti da oni sami daju svako po tri predloga i da se dogovore. To bi moglo da se desi i mimo suda, ako se tako dogovore, onda neće ni ići na sud. Taj postupak je poverljiv i dobrovoljan. Ako oni to žele i budu došli sa namerom i dobrom voljom da se pomire, ja ću to uraditi - rekla nam je Golubovićka. Ona ističe da je poenta cele priče u tome da Dalila i Dejan sami dođu do zaključka i pomirenja.

foto: Printscreen/TV Pink

- Oni sami treba da se dogovore i pomire, a ne da im ja kao medijatorka nametnem svoje mišljenje. Oni posle to mogu da poreknu. Ako se oni dobrovoljno dogovore razgovorom, mi odemo kod notara, i to ima pravosnažnu vrednost. Ali, ako se oni sami ne dogovore između sebe, oni mogu posle nekoliko dana ili meseci da kažu da to nije bila njihova želja. Ja bih im samo objasnila da su načela medijacije poverljivost, dobrovoljnost i ravnopravnost. Dala bih im po deset minuta da pričaju, ali bih im i rekla da mogu pojedinačno da porazgovaraju sa mnom i da mi napismeno kažu šta imam pravo da prenesem onom drugom. Ja bih im bila osoba od poverenja - završila je Jelena.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Aleksandar Panić

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)