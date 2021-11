PRE 3 MESECA KURIR PAPARACO UHVATIO JE DALILU I DEJANA! Ovako su izgledali pre SKANDALA u Zadruzi: Zaljubljeni i za 2 broja veći!

Iako su pre nekoliko dana zvanično potpisali papire za razvod braka, Dalila i Dejan Dragojević su pre samo nekoliko meseci uživali u ljubavi i vreme neprekidno provodili zajedno.

Paparaco Kurira fotografisao ih je zajedno u Sarajevu, samo nekoliko dana pred ulazak u "Zadrugu". Oni su tada zaljubljeni šetali Baščaršijom, kupovali hranu i namirnice, ni ne sluteći da će samo nekoliko meseci kasnije završiti svoju ljubav pred kamerama zbog javne prevare sa Filipom Carem, sa kojim je trenutno u vezi.

Dok su bili u ljubavi, nisu mnogo marili za svoj fizički izgled, pa je na njima bio primetan višak kilograma, zbog čega ih mnogi tada nisu ni prepoznali. Danas izgledaju totalno drugačije, a svakako da je uzrok gubitka kilaže i taj što u "Zadruzi" nemaju puno hrane, ali i stres koji svakodnevno doživljavaju zbog bračnog brodoloma.

Podsetimo, Dalila je sinoć progovorila i kako se oseća nakon što je potpisala papire za razvod braka.

- Čudna je atmosfera ovde. Mi svi imamo osećaj da jako dugo trajemo. Kad se ja vratim, juče sam snimala profil da niko ne može da nas rastavi i onda odjednom papiri za razvod. Od Dejana dobijam provokacije, to ne razumem. On želi da posvađa Filipa i mene, to je na prvom mestu, hoće da doživi napad od mene, da bi bio žrtva. Jako ga boli kad ga ne vređam, boli ga kad sam nasmejana. Kao da želi da se sladi mojom mukom, da me Filip ostavi po cenu bilo čega. Konstantno mi provlači šta mi je Filip rekao. Danas me je optužio u salonu za krađu. Ja od svojih para ne znam šta ću...

Kao Maja, indirektno pokušava da isprovocira nekoga. Ja sam dobijala na ruletu i imam štek svoj. A Dejan je dobio 10.000 na Zadrugoviziji, ja niti sam to uzimala, niti mu uzimala mleko. Ali vidim da se po mom ormanu neko šunja. I on mene optuži da sam ja uzela njegove pare. Ja sedim, slušam, slušam i onda sam pukla. Kako ga nije sramota. Meni pare ne trebaju, a ne da uzimam od njega, a on na to kaže da mi se nije obratio, da je bolje da skidam šminku sa plafona koju mi je bacio momak. Tako te sitne provokacije. Meni su stigle stvari, šminka, Dalila nova. Samo još da stignu Filipu. Zamolila bih njegovu sestru, pošto je moli danima - istakla je Dalila.

Kurir.rs/Aleksandar Panić

