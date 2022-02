DEJAN POMINJE CRNU MAGIJU?! Poverio se Aleksandri da mu je za NOVU GODINU nešto ubačeno, pa mu krenule SUZE! (VIDEO)

Dejan Dragojević šaputao je sa voditeljem Milanom Miloševićem, ali i sa svojom devojkom Aleksandrom Nikolić.

Kako je rekao on ne može da se iskontrolište, te su mu u tom trenutku nevoljno krenule suze na oči, na samu pomen toga.

- Ne, ima to što su našli za Srpsku novu godinu! Znaš tu priču? Šta je nađeno? - pitao je Dejan Aleksandru.

foto: Printscreen

- Ne, ne znam - rekla je ona.

- U j**ote, vidi ovo, odmah mi se plače, je l vidiš ovo? - pokazivao je Dejan na svoje oči.

- Milane, vidi, on se rasplakao - rekla je Aleks voditelju.

- Ne, nego, znaš ono što je pronađeno ovde za Srpsku novu godinu, čim pomenem to kreću suze, to je to - rekao je Dejan i brisao suze.

U jednom trenutku je pokušao da sakrije usta od kamera, kako se ne bi videlo šta govori, ali je rekao po gledaocima i komentarima na videu, da se radi o crnoj magiji.

foto: Printscreen

- Znaš ono što se provlači ovde? - rekao je Dragojević.

- Znaš ono što je pronađeno ovde? To sam njoj spomenuo i krenule mi same suze, što znači da imam nešto - rekao je Dejan.

Da li je stvarno mislio na crnu magiju ili je nešto drugo u pitanju, ostaje nam da saznamo.

Kurir.rs/K.Đ.

