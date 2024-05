KANAĐANIN NAVEO 3 RAZLOGA ZAŠTO SU ZA NJEGA SRPKINJE BOLJE OD KANAĐANKI: Ne napijaju se, ne izlaze u pidžami, a ovo je ključno!

Žene u Srbiji imaju stila, ne napijaju se do besvesti i poštuju svog muškarca za razliku od žena koje žive u Kanadi, naveo je jedan Kanađanin koji već neko vreme živi u našoj zemlji.

"Brate, žene u Srbiji uopšte nisu bolje od žena u Kanadi, samo ih ti ne poznaješ dovoljno dobro", bio je komentar jednog Aleksandra na koji je Kanađanin, koji se na Tik Toku predstavlja kao Andre in Serbia, rešio da odgovori.

- Hajde da popričamo o ovome. U Kanadi sam živeo veći deo svog života i mogu da kažem da postoji ogromna razlika između žena, ovde, u Srbiji i žena u Kanadi. Pod jedan - žene u Srbiji se i dalje oblače sa stilom. U Srbiji još nisam video ženu koja u javnost izlazi u pidžami, i to u tangama koje vire. Takođe, ovde nisam video, kao u Kanadi, da žene svih uzrasta, ne samo mlade, već i starije - u tridesetim, četrdesetim i pedesetim godinama, izlaze u barove i restorane i opijaju se do besvesti. Ovde nisam video žene kako na ulicama padaju jedna preko druge i ponašaju se kao da imaju 12, 13 godina - priča Andre.

Razlog zašto se tako ne ponašaju je, kako kaže Andre, to što žene u Srbiji imaju poštovanja prema svojoj porodici. One znaju da takvo ponašanje ne utiče samo na njih već i na celu porodicu.

- Žene ovde znaju i da poštuju svog muškarca. U Kanadi, ako neki momak da komentar: "Ne bi trebalo to da nosiš" ili "Ovo izgleda bolje" odmah je potpuni kreten. Dok će žene u Srbiji i dalje, uglavnom, slušati svog muškarca. E sad, ima li loših jabuka, odnosno izuzetaka, ovde u Srbiji? Siguran sam da ima, kao i u svakoj državi... Međutim, u Kanadi je daleko češće to da sretnete žene koje se ponašaju kao izrodi i koje nemaju samopoštovanja. Svaka razmišlja: "Ja sam šef, i ne treba mi nijedan muškarac, mogu da nosim i da radim šta hoću". Naravno, i u Srbiji ste slobodni to da radite, ali se to ipak ne radi.

Većina Srba i Srpkinja se u komentarima ispod videa složila sa Andreom i zahvalila mu se na lepim rečima.

- Potpuno si u pravu. Kao žena od 49 godina mogu reći da mi je porodica sve na svetu.

Međutim, bilo je i onih koji se nisu složili i koji nemaju baš lepo mišljenje o našim ženama kao ovaj Kanađanin.

- Dobro, ali činjenično stanje je da kod nas, u Beogradu, svaka druga sad uradi usta i izgleda nakaradno. U Evropi nije toliko naglašena ta iskompleksiranost, žene su mnogo opuštenije - istakao je jedan sugrađanin svoje ne baš lepo mišljenje o našim damama.

