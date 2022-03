MINA OSTAVLA TAJNU PORUKU I POKLON MENSURU, MILICA ODMAH NAPRAVILA HAOS! Ajdarpašić ne zna gde bije zbog BIVŠE! (VIDEO)

Mina Vrbaški je sa svojim prijateljima Markom Đedovićem i Sandrom Rešić izašla na sunce i pokrenula priču o Mensuru Ajdarpašiću, a onda im otkrila koju tajnu poruku mu je ostavila na krevetu.

- Sad sam mu stavila pastu i kačket na krevet - rekla je Mina.

- Je l' jesi? Da li on neveruje u ono što pričaš ili šta li je? - pitala je Sandra.

- Ma veruje, nego će on sada da gura priču sa njom do kraja, namerno, znam ja njega, ali pozvaće on mene čim izađe. Nervira me što je kukavice, smeje se, znam da bi plakao - rekla je Mina.

- Ljubi Milicu, a preko ramena gleda u Minu - rekla je Sandra.

Mensur Ajdarpašić, nakon što je našao poklon od svoje bivše devojke Mine Vrbaški, odmah je odleteo u ekonomksko dvorište kod svoje sadašnje devojke Milice Veselinović da joj ispriča šta je pronašao negirajući da je to od Mine.

- Pronašao sam na krevetu neki kačket i pastu, ne znam o čemu se radi. Možda su mi poslali moji, pa ostavili kod nje u džak. Neću to da nosim dok se ne utvrdi od koga je. Možda je stvarno neko od mojih kupio. Ako je od mojih nosiću. Možda će mi neko za Bajram potvrditi - rekao je Mensur.

- E baš si glup. Sigurno će ti neko reći, ja sam to videla kada sam se vratila sa tuširanja - bila je neraspoložena Milica.

