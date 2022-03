NIJE NI VREME NI MESTO ZA TAKVE STVARI: Aleksandra hoće da u Zadruzi pravi BEBU s Dejanom, a sada se oglasila njena SESTRA!

Aleksandra Nikolić otkrila je da želi bebu sa Dejanom Dragojevićem, i da smatra da treba da krenu sada da rade na tome.

Međutm, Dejan je pokušavao da joj objasni da je još uvek nezrela za taj korak. Aleksandrina porodica oglasila se za Pink i otkrila misli o zadrugarkinoj želji da postane majka.

- Jako mi je simpatična sa tom bebom, ja verujem da bi ona to htela i da želi ali prosto nije ni vreme ni mesto za takve stvari. Njih dvoje prvo kada izađu treba da se upoznaju da vide kako funkcionišu u stvarnom svetu. Ako se stvarno vole i ako im je lepo, ja nemam ništa protiv da postanu roditelji. Ona jeste mlada i jos uvek nije spremna za te stvari, lepo joj je Dejan sve objasnio da je to obaveza i da prvo treba sve da spremi i obezbedi dete, pa najlakše ga je napraviti. Tako da podržavam njegov stav po pitanju toga al' ona se nesto baš, što on kaze raspilavila sinoc, i eto prosto joj u trenutku došlo da kaze tako nešto jer ga ona baš voli - rekla je Jelena Nikolić, Aleksandrina sestra.

Jelena je iznela i mišljenje o sukobu Mine Vrbaški i Aleksandre Nikolić.

- Nisam to videla jer nisam sinoć gledala, ali sam videla njen intervju što je dala pred ulazak, i videla sam da je rekla da ce imati atak na Aleksandru. Njih dve su se celo leto družile i bile okej. Aleksandra je imala momka sa kojim je bila celo leto tako da ne znam o kom njenom bivšem priča da je Aleks bila sa njim. Jedva čekam njihov razgovor da vidim o cemu se radi. Mislim da želi namerno da joj pravi probleme i svađe i da pokušava, da poljulja odnos nje i Dejana - završava Jelena Nikolić.

