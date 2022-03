DALILA JE KAO KONDOM, DA ISKORISTIŠ I BACIŠ! ALEKS JEDNA U NIZU: Nikolićeva surovo o paklenoj četvorci rijalitija, nikog ne ŠTEDI

Pevačica Maja Nikolić verni je gledalac rijalitija i često koristi priliku da prokomentariše dešavanja.

Maja je prvo govorila o sukobima i pomirenju Dalile Dragojević i Filipa Cara.

- Dalili se sve dešava ono što je zaslužila. Zgrozilo me je ono njeno pranje nogu u sudoperi, to je dokaz kakva je ona. U kojoj kući se noge peru u sudoperi. Što se tiče odnosa nje i Cara ja mislim da Car tu pravi priču, jer on je sa njom zbog se*sa, jer je ona poput kondoma koji iskoristiš, pa baciš - rekla je Maja Nikolić.

foto: Kurir

- Ubeđena sam da će Dalila ostati sama do kraja rijalitija, jer ne verujem da će iko hteti da bude sa njom uopšte. Car je sam priznao što je sa njom dok su se svađali, a njegova priča da posle svađe sa Dalilom ide kod Ane je bezveze, to je ono našla se dva idiota - kometarisala je pevačica odnos Dalile i Cara ali i njegovo ponašanje kada je u svađi sa Dalilom.

Pop pevačica ipak ima svog favorita, a to je Dejan Dragojević, kojeg podržava u svemu, ali se plaši da ne poklekle da se pomiri sa bivšom ženom:

- Što se tiče Dejana i Aleks, tu nemam mišljenje, ja samo navijam da se on nikada ne pomiri sa Dalilom. Aleks je jedna u nizu devojaka koje on treba da promeni da bi se rehabilitovao, verujem da nije lud da se tako brzo oženi posle Dalile, on treba da živi, mada mu ja želim pobedu i sreću, pa ako je to sa Aleksandrom super.

foto: Printscreen/Zadruga

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

