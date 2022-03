POSTIM VEĆ 22 GODINE, NAJTEŽE MI JE PALO KAD SAM IZGUBILA BEBU: Maja Nikolić otvorila dušu o privatnosti, ovako se čuva od MAGIJE

Pevačica Maju Nikolić prisustvovala je SEMUS dodeli nagrada, gde je progovorila o detaljima iz njenog života, o kojima do sada nije potencirala u javnosti.

Vidno raspoložena, Maja nije krila da je presrećna zbog same nagrade koju je dobila, te je istakla da je to za nju veliki uspeh. Odmah potom Nikolićeva je prokomentarisala i najezdu starleti koje se late mikrofona i snime nekoliko pesama.

- Mnogo mi znači, u doba kada je mnogo kiča i šunda, a umetnosti malo ima, ova nagrada mi mnogo znači. Koliko poznatih ličnosti, veterana, ali falila mi je muzika. Da je svako od nas otpevao po jednu pesmu, trajalo bi šest sati. Ja gledam u svoje dvorište, svako neka se bori na svoj način, to što one rade, ne spada u umetnost, to ne može da se nazove muzikom, ali za sve nas ima mesta, iako sebe ne bih stavljala u isti koš sa njim - govori Maja.

Da li si se nekada uplašila da ti je neko bacio crnu magiju?

- Ja postim već 22 godine i svake nedelje sam na liturgiji, upravo se čistim duhom, postom i pričešćem, to sigurno postoji, ali postoji i zaštita. Zaštita je primarna da ne menjaš svoju veru, nema potrebe da pratimo neke joge, da pratimo islamske načine meditacije, jer smo potekli sa zemlje, gde imamo mnogo svetitelja, koji su nam napravili put.

Najteži trenutak u životu?

- Ne znam šta bih ti rekla, u životu... Puno sam putovala, pa sam izgubila bebu leteći San Diego - Beograd, jedva sam ostala živa, dva puta sam umrla! Ja se toga ničega ne sećam, dva puta su me oživljavali, apsolutno ničega se ne sećam.

Maja je otkrila i da je emotivno ispunjena, pa otkrila sve o njenoj novoj vezi.

Inače, pevačica Maja Nikolić priključila se šokantnim tvrdnjama Ace Lukasa da je takmičenje "Pesma za Evroviziju '22" navodno, kako oni kažu, namešteno, piše Blic.

- Uvek sam bila na Lukasovoj strani, i prvi nastup sam imala upravo sa njim. Jedva čekam epilog suđenja, jer verujem da ima sve dokaze o kojima priča, ne bi pokrenuo suđenje da nema dokaze. Mislim da je namešteno jer su svake godine u žiriju RTS saradnici - šokirala je Maja.

