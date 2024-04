"POZVAO ME IZVESNI ZLATKO, TAKO SAM SAZNAO DA JE NESTALA" Bivši muž Ane Ličnik otkrio detalje: Evo kada su se čuli poslednji put

O Ani Ličnik, koja je nestala 24. marta u Beogradu, nema novih informacija. Prema dosadašnjim saznanjima, ona se tog dana vozila javnim prevozom, a po izlasku iz autobusa broj 23 gubi joj se svaki trag.

Za njen nestanak saznalo se tako što je Aninog bivšeg muža pozvao nepoznati muškarac i obavestio ga da je u autobusu pronašao Aninu torbu s dokumentima na kojima se nalazio i njegov broj telefona.

Nakon što je preuzeo torbu, suprug Ane Ličnik obavestio je policiju i javnost. Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su otkrili nove detalje vezane za ovaj slučaj bili su Ivan Janjić, bivši muž nestale Ane Ličnik i Braca Zdravković, privatni detektiv.

Janjić se prisetio tog 24. marta, a pre toga je rekao da nema novih informacija od policije:

- Nema novih informacija, a možda policija ima, ali u cilju istrage nisu dužni da mi ih otkrivaju. Tog marta me kontaktirao izvesni Zlatko, rekao je da je pronašao žensku torbu u kojoj se nalazio telefon, ali i dokumenti, tu se nalazio i moj broj telefona, tako me je pronašao. Prihvatio sam da uzmem torbu, mislio sam da će se Ana javiti kada primeti da je izgubila telefon. Međutim, niko nije zvao, ja sam se sutradan prijavio u SUP, pa su rekli da pričekam par dana, možda Ana prijavi nestanak dokumenata. To se nije desilo, a 27. marta sam prijavio njen nestanak.

Potom je rekao da je nestala bez ikakvog dokumenta:

- Tako je, zdravstvena knjižica, vozačka dozvola, lična karta... Sve je bilo u torbu, ništa nije imala kod sebe. Poslednji put sam se video sa Anom 15. marta, sutradan smo razmenili par poruka i onda sam primio poziv od pomenutog Zlatka.

Zdravković je iz svog ugla analizirao čitavu ovu situaciju po dosadašnjim informacijama:

- Vidite, konkretno o ovom slučaju sam informisan samo preko novina, nisam dosad bio upućen u ovako lične informacije. Upravu je i da policija nije dužna u cilju istrage da otkriva informacije. Bivši muž je postupio savesno u datoj situaciji.

