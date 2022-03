DRAGOJEVIĆ ŠUTIRA ALEKSANDRU ISPOD STOLA DA ĆUTI! Cimer izneo tajnu iz Zadruge: Ona je mučenica, maltretira je! (VIDEO)

Marko Đedović progovorio je o vezi Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića i otkrio ono što javnost nije znala.

Naime, Đedović je preneo voditelju u intervjuu da je Aleksandra mučenica koju Dragojević svakodnevno maltretira.

"Aleksandra mučenica, on je maltretira i verbalno i svakako, reži, slaže face, ona ne sme da progovori, da se on ne bi zakucao u staklo. Ona je zaljubljena, a utučena. Ljubav treba da bude poletna. Ona ne sme da progovori, ljubomoriše joj na Cara, Janjuša, Osmakčića. Ona meni kaže da se guši, da ne može da progovori, jer je šutira ispod stola da ne progovori...", kaže Marko i dodaje:

foto: Printscreen

"On ne zna da li mu je baba živa, mene pita. I onda ja da tražim zahvalnost od takvih ljudi. To nije to. On je nas zloupotrebljavao, našu sažaljivost. Razbija rukom staklo, pa posle 15 minuta kaže Aleksandri: "Hajde da te j*bem". Dalila je pravila bolju verziju Dejana od Dejana sada. Nažalost, tako je. Da li je moguće da sam tolika budala bio? Da sam toliko sažaljiv... Kako me je zaludeo. Jedino sam siguran da ne može da podnese ljude koji podrže Dalilu i Cara. Ne uživa sada. Maltretira Aleks, vrši torturu. Kada je krenula priča Aleksandre i Dejana, Dalila je pop*zdela... Dalila ga je polila svačim, a on je vikao za Aleksandru: "Moja Barbi". Od tad kreće priča sa Aleksandom, kad je video da Dalila reaguje na Aleksandru."

Kurir.rs/K.Đ.