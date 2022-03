PSIHIJATAR MU NIJE PREPISAO ADEKVATAN LEK: Dejan izazvao BURU komentara, ukućani opleli po njemu kad je izjavio OVO za Aleksandru

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević tokom "Pitanja gledalaca" dobijali su pitanja vezana za njihov trenutni odnos.

Nakon što su imali izlaganja, Marko Đedović dobio je reč.

- Pogledi i ove ostale stvari, to meni nije zanimljivo. Aleks je znala da kada uđe u vezu mora da snosi težinu. Oboje su znali kako će biti. Dejan sputava sebe da kaže nešto, a onda ne sputava reakcije. To je za nauk da ne možeš da sputaš svoje emocije. Da ne bi prolazio delovima tela kroz staklo onda kažeš, ustani i kaži šta imaš. Dejan nije došao ovde da glumi nešto. On bira da ne bude on, nego gelda da bude takav takvi ljudi hoće. To gde on bira da ne bude on, rezultira ovim. E sada, da li mu je bolje da bude on on ili ne, to neka on sabere. Vidi, u njegovu glavu ni Bog otac ne može da uđe. Teško je da i oni što su ga podigli i vaspitali mogu da uđu u njegovu glavu. Samo on na ovom svetu zna šta hoće. Ta šta njega tišti... On ima česte napade i promene rapoloženja! - rekao je Marko.

foto: Printscreen

- On pukao, mi nikada ne znamo zašto je on pukao. Mi kažemo: "Vidi budalu, on puko za budalaštinu" - dodao je Miki

- Divim se psihijatru što mu nije prepisao adekvatan lek. Te stvari koje on ćuti i guta, rezultira prolaskom kroz staklo. Aleks se plaši nejgove reakcije, čak se i Miki plaši - dodao je Đedović

- Zašto je problem da se čuje šta te nervira kod Aleks? Nego hoćeš lažnu sliku o savršenstvu? - glasilo je pitanje za Dejana.

foto: Printscreen

- Nije da me brine, ali može biti savršeno. To je rešavanje problema, određene situacije koje se zameraju na određeni način. Ja da nju hoću da poistovetim sa ostalim situacijama ja bih joj rekao: "Što gledaš?" Ja neke stvare zamerim kada osetim potrebu. Zameriću kada budemo sami. Onda je ljudi napadaju. Ja sam mogao da bi sebi olakšao... Ja sam iskren sa njom! Ja ovde imam blokade, nisam opušten. Ne mogu da budem ja - ja. Ja bih morao da izađem napolje i da udahnem vazduh. Ja imam svoje definisano stanje sa njom, napolju ćemo da se upoznamo. Nisu okolnosti za potpune stvari. Nije meni sprdnja ovo! - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Ja sam promišljena, i eto. Ja sam najgori, ali sam ja - ja. To je ono što sam ti pričao - dodaje Đedović.

- Ne želim da budem na stubu komentarisanja. Prolazi neko, ja pogledam. Ne znam šta je problem.

- Mislim da oboje prave dramu, ovo je stoti put. Ako je interes veza, koga boli uvo ko je u pravu. Veza je ovo za šta oni teže, trebaju da se bore. Oboje su isti. On je znao kakva je ona, ona je znala kakav je on. Isto kada govoriš to, isti si. Zna se sve ovde, ako žele da sačuvaju sve, oni treba da naprave bedem oko sebe. Šta je to toliko vau. Šta je problem, šta?! Onda folirate oboje sve! Ako vas pogodi jedna sitnica, a preko dana se volite baš. Pitam šta se desilo?! - upitao je Mića.

