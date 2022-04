KULIĆKA MOLI DEJANA ZA OPROŠTAJ! Miljana lije suze, neće da se svađa s Dragojevićem, a onda se umešao Nenad i OSUO PALJBU! (VIDEO)

Miljana Kulić, Dejan Dragojević i Nenad Macanović Bebica su nastavili svoj sukob u pušionici.

Miljana je potom počela da plače zbog Dejana i zatražila mu oproštaj.

- Ti znaš koliko sam plakala zbog tebe, nema potrebe za tim - plakala je Miljana.

- Ja kažem šta sam čuo. Svako ko je bezobrazan prema meni, ja se tako ponašam. Ja te ni jednom nisam uvredio. Ovde mu se podsmevaju, nema ono što mu govore - rekao je Dejan.

foto: Printscreen

- Ja tebe mnogo volim, a ti mi onako pričaš za roditelje - rekla je Miljana kroz suze.

- Ti pričaš nešto što ne znaš da je tačno. Ne pogađa me to što si rekao, ali je glupo. Glupo je da mi pominješ decu - rekao je Bebica.

- Mene kad neko bocne, ja odmah vratim. Ti uporno ustaješ i podbadaš me i keziš se. Nisam te ni jednom sprdao a ti si me svaki put podbadao. Ja bih Milajnu sklonio i od tebe i od Zole. Miljana ne veruje u poligraf, to znači da lažeš. Ti si ovde došao sa ozbiljnim namerama. Svako ko me komentariše ja vratim - dodaje Dejan.

foto: Printscreen

- Ja sam tebe naveo za rijaliti igrača - govori Bebica.

- Mene pogađa što sam se posvađala sa nekim koga volim. Nema potrebe da mi pričaš ovako za tabane. Hajde da se pomirimo jer te volim - dodaje Miljana.

Kurir.rs/K.Đ.

