ZAKLJUČALI SU STAN DA JA NE BIH UŠLA! Miljana otkrila sve detalje sukoba sa Nenadovom porodicom: Ne viđa SVOJU DECU, a šeta Željka

Tokom "Pretresa nedelje" Nenad Macanović je izneo svoju stranu priče i životu sa decom i odnosu sa bivšom suprugom, pa je tom prilikom Miljana Kulić ispričala sve detalje.

- Bili smo 15 dana, kad je Siniša imao intervenciju, prešli smo iz stana kod njih. Iznajmljen stan od drugara. Tamo je bio stan, a vozim Q8 - rekao je Nenad.

foto: Printscreen

- A ovo da sam te odvojila od porodice - dobacivala je Miljana.

- Marija je bilo kod mene, provodila je vreme sa mnom. Ništa nije napamet i slučajno.

- Je l' Marija podržala vašu vezu, kad je čula da neće porodica sa tobom da komunicira zbog vaše veze - pitao je Đedović.

- Jeste - rekao je Bebica.

foto: Printscreen

- Ne verujem da je Marija Kulić, sa onakvim stavovima, boreći se za svoje dete, kukajući da njeno dete beži zbog Zole, da podrži vezu sa čovekom ili je poludela, bolesna u glavu ili je obmanula sve nas ovde ili oni lažu - rekao je Đedović.

- On je sa ocem imao poslovan odnos, kad smo se upoznali. Firma se vodila na njega, a zbog ulaska je morao da skine direktorsku funkciju. On sa ocem ne razgovara od kako se razveo od svoje supruge iz razloga što mu je otac patrijarhalan. Sa majkom je uvek bio u dobrim odnosima, da li si mi rekao da si izgradio odnose sa ocem, da ste obojica zaplakali, a ovde si mi priznao da si me slagao. Je l' tako, Nenade? - rekla je Miljana.

foto: Printscreen

- Tako je - rekao je Nenad.

- Svako može da proveri, on je sa ocem u strogo poslovnim odnosima od razvoda sa ženom. Smetalo mi je i trudila sam se da popravi to. Moja majka mu je pričala da treba da se pomiri sa ocem i da treba lepo da porazgovaraju o svemu. Ja pričam istinu, samo istinu i ništa osim istine. Majku njegovu sam videla jednom u životu, kod njegove sestre i zeta. Tada je došla njegova majka i cela porodica i imali su najbolje moguće mišljenje o meni. Sve u superlativu, pa mi je on dolazio sa pričom da ga majka pita što je toliko srećan i da li se toliko zaljubio? Njegova majka je pitala kako je Siniša, ja nemam pojma šta se dešava. Što se tiče dece, ono što sam Željku kupila, kupila sam i njegovoj deci i zajedno smo pravili paketiće. Znam da je sa ženom prošao pakao, da se ne čuje sa ženom i da se čuje sa tom ženom što čuva decu. Njegova sestra mi je napisala poruku da ne objavljujem slike njihove porodice, ne žele da se eksponiraju. Da li ti znaš da je on čovek koji ne viđa svoju decu, to mi je pričala...Toliko sam se iznervirala, razvalim ključ od auta, da ne može da upali auto i njegova sestra mi kaže:"Šta misliš kako se oseća njegova žena i njegova deca, kad ti okačiš sliku gde on šeta tvoje dete, a za svoje ne pita?". Ja plačem sa jedne strane, ona sa druge. Ja sam rekla da su apsolutno u pravu, pa kaže da pitam njega - pričala je Miljana, pa je nastavila:

foto: Printscreen

- Rekao mi je njegov zet da je prevarant, da je dužan i Bogu i narodu. Bila sam uznemirena. Uvek sam bila inicijator da odem kod njega u kući, da odem kod njegove majke, da se izglade odnosi, ali ja znam istinu koju mi je on rekao. Sa majkom je rekao da će spustiti loptu. Čak, sam čula od njegove sestre, da nije odneo paketić njegovoj deci, nego neka žena - rekla je Miljana.

Hoćeš sada da kažeš ko je odneo te paketiće? - pitao je Milan.

foto: Printscreen

- Pa ja sam - rekao je Nenad.

Meni je on malo pre rekao da ta sestra hoće da ga pomiri sa njegovom ženom - dobacila je Marijana.

- Karma je ku**a, ne želim da moje dete isprašta zbog njegovog odnosa sa decom. Rekli su mi da nije svoju decu viđao i pre toga - rekla je Miljana

- Je l' su ti govorili da ona nije sva svoja? - pitao je Milan.

foto: Printscreen

- Ne, nisam dozvoljavao da je vređaju - rekao je Nenad.

- Oni su zaključali stan, da ja ne bih ušla. Ja sam nosila to cveće izvinjenja ovoj kući. Otišli smo kod njega na roštilj. Kaže mi da ne viđa decu, da je folirant. Ja sam tražila papire i sve, jer ima ljudi koji lažu. Razveo se pre dve i po godine. Ja sam pričala sa njim i terala ga da zove tu bivšu ženu preda mnom - rekla je Miljana.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:01 Šavija zida kuću u Novom Satu