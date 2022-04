ISTINA ISPLIVALA NA VIDELO Nakon što je odjeknula vest da Filip Car krije sina, oglasio se njegov prijatelj: Ne može da sakrije...

Foto: Printscreen/Magazin In

Domaća javnost je zanemela kada je isplivala informacija da Filip Car navodno ima sina koga nikada nije spomenuo.

Naime, oglasila se njegova bivša devojka i objasnila detalje njihovog odnosa i situaciju iz koje je rezltiralo roditeljstvo.

Njegov najbolji prijatelj Brun Uremović se oglasio za Pink.rs i otkrio da li su ovi navodi istiniti.

- To su gluposti, naravno da nije istina. Filip je sada javna ličnost i ove situacije su vrlo moguće, sada svako može da se javi i izmisli neku priču. Dovoljno ste ga upoznali kroz rijaliti da znate da on tako nešto nikada ne bi krio i vrlo bi ponosno govorio o tome da je istina, rekao je on i dodao:

- On je dobra duša da bi bio sposoban da krije dete. Ne može da sakrije neku glupost koja ga izjeda a ne ovako nešto. To je bar lako proveriti, ali bilo bi dobro da ima jedna ljudina više!

