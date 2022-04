ŠOK! CAR IMA SINA SA KONOBARICOM IZ ZAGREBA?! Ispovest devojke koja je Filipu RODILA DETE: Leo ima 2 godine, ON GA JE PRIZNAO!

Pored Dalile Dragojević koja navodno krije ćerku koju je ostavila u Švajcarskoj i Filip Car ima veliku tajnu iz prošlosti o kojoj ne želi da priča javno.

Kako je otkrio njegov drug iz Hrvatske za Star, prenosi Informer, on je pre dve godine dobio sina sa konobaricom iz Zagreba, a da je ostala trudna saznao je tek kad je bila u sedmom mesecu.

Carev drug je ekipu gorepomenutog lista spojio sa Martinom koja tvrdi da je Caru rodila sina i da ih on posećuje kada nije u rijalitiju i pomaže im finansijski.

- Moj izbor je bio da rodim to dete. Imala sam tada 36 godina i uplašila sam se da mi je to zadnji voz. Zbog toga Filipu nisam ništa pričala sve dok nisam bila u poodmakloj trudnoći. Mi nismo bili u ozbiljnoj vezi, viđali smo se početkom 2020. godine kada je on bio u Zagrebu i tada smo imali drugarski se*s, nije bilo nekih posebnih emocija među nama. U martu sam saznala da sam trudna, a on je na jesen već ušao u Zadrugu. Pre toga smo se videli i sve sam mu priznala - započinje Martina svoju priču i nastavlja:

- Car je mislio da se zezam kad sam mu rekla da nosim njegovo dete. Smejao se kao lud, a onda je shvatio da sam ozbiljna kada sam mu predložila da uradi DNK test. Tada mi je poverovao i samo je ponavljao kako ne može da veruje da će postati otac. Tada sam već znala da nosim sina i krenule su mi suze od uzbuđenja. Ja sam mu odmah rekla da od njega ne tražim baš ništa, da želim da rodim to dete zbog sebe, jer se sigurno neću udavati. On mi je rekao da želi da viđa dete i da neće tražiti DNK test, jer mi je poverovao. Ostavio mi je novac pre nego što je ušao u rijaliti, a i posle mi je pare donosio njegov najbolji drug iz Rijeke. Samo je on znao da sam rodila dete, Car nikom drugom nije rekao - priča Martina koja kaže da je morala da krije da ima sina zbog svojih neprijatelja:

- Rekao mi je da u Zagrebu ima neke neprijatelje koji će možda pokušati da ga povrede preko deteta i da je zato bolje da se ništa ne zna o tome. Plašio se za nas dvoje, jer je znao da neće biti tu da nas zaštiti. Međutim, njegov drug iz Rijeke mi je rekao pre dva meseca da su ti likovi uhapšeni u Švajcarskoj i da će tamo robijati duži period. Zbog toga sam odlučila da sada ispričam istinu i da Caru pružim podršku, jer vidim da mu je teško u rijalitiju zbog Dalile i svega - rekla je Martina.

Kako još tvrdi Martina, njihov sin mnogo liči na oca i nada se da će Car biti tu da zajedno proslave njegov drugi rođendan u septembru.

- Naš sin Leo je mnogo pametan i baš liči na oca. Zajedno ga gledamo na televiziji i ja sam ga već naučila da mu je Car tata, pa se samo smeje kada ga vidi. Drago mi je što se Filip nije bunio kada sam mu rekla da ću roditi njegovo dete, jer je to najveća sreća koju sam doživela u životu. Znam da i on jedva čeka da se završi rijaliti i da dođe da vidi kako je njegov Leo porastao - završava Martina koja kaže da joj uopšte ne smetaju Careve ljubavne afere, jer ona na njega gleda kao na prijatelja.

