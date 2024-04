"MOJI ŽULJEVI SU NIŠTA, KAKVE SMO MI IMALI PRETKE" Nikola Rokvić umirio fanove, evo šta ga gura da istraje ka PLEMENITOM CILJU

Nikola Rokvić, koji je peške krenuo ka Grčkoj do manastira Svetog Nektarija Eginskog, pokazao je žuljeve koje je zadobio šest dana koračajući svaki dan oko 30 kilometara.

Mnogi njegovi pratioci su se zabrinuli kako će uspeti da prepešači 1.060 kilometara do manastira, a Rokvić je raspoložen, pun elana otkrio šta mu daje snagu, i zbog čega ne oseća muku i bolove.

"Srećam praznik, dragi ljudi. Ja vam želim radosti. Vidim da ste se zabrinuli zbog žuljeva, nije to ništa kakve smo mi pretke imali koji su išli bez opreme, žedni gladni, bolesni, po snegu i zimi pa su uspevali. Tako da ovo nije ništa", rekao je Nikola i pozvao sve da doniraju koliko ko može u prikupljanju sredstva za dečju okologiju.

Podsetimo, Nikola se mesecima pripremao za ovaj put, na kojem ga prate prijatelji - Blaško Gavrić, Aleksandar Slijepčević i Mladen Trišić!

- U samom pripremnom periodu za ovu misiju, morao sam da pripremim dosta stvari, sa jedne strane duh i telo kao i mentalni rad a sa druge strane fondaciju, kontakte sa potencijalnim donatorima ali isto tako i jedan veliki teret za ovaj vid podviga a to je medijska prisutnost i to što sam javna ličnost! To su dve krajnosti koje sam morao da uklopim i pomirim, zarad višeg cilja - napisao je pevač na Instagramu.

Osnovao sa suprugom Bojanom fondaciju "Porodica" Nikola Rokvić sa suprugom Bojanom osnovao je fondaciju pod nazivom „Porodica“, a njihova prva misija je pomaganje pedijatrijskoj onkologiji. Nikola je sa tim ciljem krenuo peške na put od 1.060 kilometara, do manastira Svetog Nektarija Eginskog i na tom putu će prikupljati sredstva za kupovinu aparata za dijagnostifikovanje kancera mozga kod dece i renoviranje dela dečje onkologije.

