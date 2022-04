PRAVO LICE DEJANA DRAGOJEVIĆA: Surov prema konobarima, majstorima pokazuje SREDNJI PRST, od devojke traži da bude kao PROGRAMIRANA

Raspravu Aleksandre Nikolić i Dejana Dragojevića svi su imali priliku da vide u emisiji.

Aleksandra je tada zamerila Dejanu ponašanje prema zadrugarima. Ona smatra da je previše surov prema zadrugarima u svađama.

- Surov je prema ljudima, tu kad se svađa sa Milicom, Mensurom, Bebicom... Previše grubo. Ljudi posle svađe sa njim idu i plaču, a on bude monstrum. Treba da razmisli. Inače, prema meni je stvarno super i brižljiv. On tako brutalno kaže, da se zaboravi ko je prvi krenuo, pamte se samo njegove reči. Udari da zaboli - rekla je Nikolićeva.

- Juče smo polemisali oko majstora nekih, ja sam se toliko iznervirala. Kaže gradio je nešto, pitao ga je majstor da li može da popije kafu, a on mu pokazao srednji prst. Onda on ponižava slabije od sebe. On prema meni nema grešku, ali me nervira u takvim stvarima. I konobare. U tome se razlikujemo... - dodala je Aleks.

- Ko radi sa majstorima, zna kakvi su majstori. Ja kad dođu majstori, radim sve sa njima, još ga plaćam za to. Ne može non-stop pauza, dobija dnevnicu za to. Ja zavlačim ruke da se veže beton, oni bi da sede. Ima pauza, voda, tvoje je da radiš, ne može non-stop pauza. Kad uđem u restoran, ako ću ti platiti biftek 3 soma, a ti mi baciš tanjir tu, ne može tako... Ona sada pokušava da me pokopa - istakao je Dejan.

- Meni priča: "Sad ovo, sedi ovde, u 2 je ovo, u 3 je ovo". Ja nisam navikla da budem isprogramirana - iznervirala se Nikolićeva.

- Ja moram o svemu da mislim. Ja sam organizovan, ona kao da je ušla u rijaliti sa bačenim džakom! Ona mene sve vreme skenira, ja nisam QR kod, a ona skener - rekao je Dejan.

