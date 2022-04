DA SE NAJEŽIŠ! POKLOPILI SU SE DATUMI SMRTI: Osman Karić otkrio jezive stvari, a Stefan rođen kad je brat ove devojke SAHRANJEN!

Kako se već mesecima pričalo o životnoj tragediji brata Anđele Đuričić, aktuelne učesnice Zadruge, odlučila je da javno progovori na ovu temu.

Naime, to je prvi put uradila u radio emisiji Stefana Karića gde je do detalja opisala kako se to tačno dogodilo i kako se nosila sa bolnim gubitkom. Sada se povodom toga oglasio Osman Karić.

Otac Stefana Karića izneo je detaljnu analizu koju je uočio kada su datumi rođenja i poklapanja njene ispovesti kod Stefana u radiju u pitanju.

- Neverovatno ali istinito. Koincidencija ili viša sila. Anđelin pokojni brat, rođen je 16. marta, na isti datum kada je rođena Dijana Milojković, pokojna devojka Stefana Karića. Na dan 4.08. u 16 časa sahranjen je Anđelin brat, tačno u vreme i na datum kada je rođen Stefan Karić. Povrh svega, Anđela koja nikom do tada nije javno dala svoju ispovest, daje je baš Stefanu u radio emisiji. Pitam se da li u životu postoje slucajnosti ili se sve desava po nekom zapisu - otkrio je Osman.

