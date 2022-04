SEDEO JE SA MNOM I POSLE 5 MINUTA POGINUO! Anđela kroz suze govorila o POGIBIJI brata: Puna kuća ljudi, a kuća prazna bez njega

Anđela Đuričić otvorila je dušu u radio-emisiji kod Stefana Karića, i tom prilikom progovorila je o porodičnoj tragediji

- Vidimo da se između tebe i Mateje smiruju strasti - rekao je Karić.

- Jeste, to je sve nekako bilo spontano. Svađali smo se, krivo je meni i njemu, tako je bilo i ne može da se promeni. Samo smo spustili loptu - rekla je Anđela.

foto: Printscreen

- Čula si šta je deo moje današnje radio emisije. Dosta ljudi nagađa šta ti se izdešavalo, a niko ne zna šta - rekao je Karić.

- Nisam nikad ni pričala od početka. To je sve bilo indirektno. Ništa nije rečeno od strane mene...Ne volim da patetišem i ne volim patetiku. Ja kad se vežem, to je to i to je u mojoj glavi tako. Ranije nije bilo tako, ali sada jeste. Zaplakala sam tada za Matejom jer iako je tu, osećala sam kao da ide...Desilo se pre 4 godine, ja se vezujem za svakoga. Sedam meseci nakon toga u jednoj letnjoj noći, kad sam mislila da ne može više ništa da se desi, desila se jedna smrt, pa druga, dešava se da osoba sa kojom sam odrasla, isto eto umre. Kad sam ja kući, tri, četiri minuta kad je izašao, desi se ista situacija. Tako je, da, to mi je rođeni brat - rekla je Anđela.

- Bila je neka saobraćajna nezgoda - rekao je Karić.

- Jeste, da. Bila je situacija, letnji period. Sedim u kući, smejemo, pričamo i zezamo se i samo u jednom trenutku...On je tu noć pospremio sobu, a to nikad nije uradio. Posle toga smo sedeli zajedno, i on iz čista mira ode da naspe gorivo. Pošao je tamo i kad se vraćao, eto na putu se zadesilo stablo, koje je palo na put. Prošao je tu krivinu dva minuta pre toga. Bio je u autu, ne u motoru...Na kraju krajeva je pokušao da izbegne, ali nije uspeo. Taj trenutak kad si sedeo sa nekim pre pet minuta, pa nazovu oca i kažu to. To su neki momenti, gde je u meni bio šok, nisam mogla da prihvatim i nisam bila svesna. Najbolniji trenutak je što smo moji roditelji i ja tada shvatili da je kraj - rekla je Anđela.

- On je bio mlađi ili stariji? - pitao je Karić.

- Bio je tri godine stariji od mene...U tom trenutku se sve promeni. Ne znam šta da ti kažem, ja u tim trenucima nisam razmišljala o sebi. Ja sam se trudila da shvatim da je mojim roditeljima najteže. Trudila sam se da se vratim na posao, da pokažem da je sve okej. Zato se ja ljutim kad neko ne poštuje porodicu, jer neko ili ne može da dobije dete ili nešto. Ja sam se mnogo ljutila na Dejana jer ne priča sa porodicom, a ja bih sve dala da vratim mog brata, da mu kažem nešto što nisam uspela...To nije ista Anđela sa toliko godina. Ja gledam da dajem danas sve od sebe, da se sutra ne bih kajala - rekla je Anđela.

- Koliko je prošlo od tada? - pitao je Karić.

- Sad će evo biti četiri godine. Kad je bilo pitanje za to, nisam počela da plačem zbog toga, nego je baš taj dan stiglo pitanje, jer mu je bio rođendan. Ja od nervoze krenem da plačem jer znam kako je mojima na taj dan i gde moram da pričam, a najradije bih volela da ćutim...Ja sam se samo zbog svojih roditelja, brata i sestre, shvatila sam koliko im je teško, kad je meni ovako. Gledala sam da se nastavi i da pomognem njima. Oni su meni sad prioritet, bili su mi i tad, nisam ja sebi bila. Gledala sam da pričamo, da šetamo. Bilo je pitanje:"Zašto ja?". Do juče je porodica bila savršena, sada se već raspada - rekla je Anđela.

foto: Printscreen

Kako su oni podneli sve to? - pitao je Karić.

- Mogu da kažem da jesu kao ja, ali im je mnogo teže. To im je sin prvenac, a na njega je tata gledao kao naslednika, a majka kao prvog sina. Ne postoji razlika koliko voliš decu, ali prosto kad ti neko uzme dete, kao da ti je uzeo deo srca. Iskreno, mislim da su to podneli preteško. Ja nikad neću preboleti te stvari, to mi fali, pa mi fali. Njegov drug ide da se ženi, a on ne. Bilo je trenutaka kada nam se nije izlazilo iz kuće...U tom trenutku se dešavalo da posle petnaest dana mene zovu i dođu u salon. Čim neko krene da priča, ja sam skretala temu. Bila sam u crnini i nisam radila sve što rade devojke. Gde god me vide, gledaju me, ne gledaju me ne zato što su zle, nego:"Gle, eno je Anđela". Izađem prošetam se, ne želim da pokažem. Verujem da je njemu sada lepše i da mu je bolje, što kažu: Bog uzima samo najbolje"...Puna kuća ljudi, a kuća prazna - rekla je Anđela.

Kurir.rs/I.B.

