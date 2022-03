ANĐELA I MATEJA PODIGLI BELU KUĆU NA NOGE! Zadrugarka URLALA iz petnih žila, grcala u SUZAMA, Matijević na STUBU SRAMA! (VIDEO)

U toku emisije "Gledanje snimaka" voditeljka je najavila zadrugarima naredni video klip u kom su imali priliku da vide svađu Mateje Matijevića i Anđele Đuričić u pabu "Prijatelji" i njen emotivni slom.

Mensur Ajdarpašić je dobio reč.

- Mislim da je Anđela komentarisala naš odnos da je nejasan, a sada joj je ovaj jasan. Ne naslađujem se ovime. On se tako arogantno ponaša prema njoj, to je bolesno, deluje da leči komplekse na njoj - rekao je Mensur.

- Da mi to neko drugi kaže, ali ti - dobacio je Mateja.

- Cenim je i poštujem jer je stvarno devojka za primer. Znam mnogo momaka koji bi je cenili kao devojku - rekao je Mensur.

- Što si onda pored mene? Tebi ne prija da provodiš vreme sa mnom, a ne sklanja se od mene sedam meseci - drala se Anđela.

- Skloni se od mene - rekao je Mateja.

- Ne, sad ja neću doći, jer si me toliko izponižavao, a plačem jer je Mensur u pravu, a to me boli sada. Mi ne bi došli do ovoga da si mi odgovorio na jedno glupo pitanje, ali ne, ti si hteo da ja trčim za tobom i da ti punim taj glupi ego. Seo si na krevet, pa si posmatrao. Za sve sam bila u pravu, pa ti je to udarilo na ego - drala se Anđela.

- Ajde budaletino, daj da neko nešto kaže - rekao je Mateja.

- Gde je Osmakčić? U pravu si, ali ja nisam lagala - drala se Anđela.

- Ja sam sto puta rekao da je Mateja najbolji momak i Anđela najbolja devojka. Princip je isti, ali poniženje može biti veće ili manje, ali je evidentno da je ona ponižena - rekao je Car.

- Da li svi znate da ću ja njega smarati da razgovaraju? Svi to znaju. Nije mi odgovorio na jedno pitanje - rekla je Anđela.

- Da li je danas rekla da je zaljubljena? Nisam ja lud, nek se kaže. Nisam znao šta da radim. U nekom delu glave mi je stajalo da je ona devojka za primer i da treba čuvati i imati pored sebe, ja sam njoj govorio da nisam zaljubljen - rekao je Mateja.

- Sram te bilo lažove jedan - drala se Anđela.

- Ma boli me ku**c. Pet sati za stolom ja ćutim, ona me provocira i kljuca mi. Iz dana u dan mi sve niže pada u očima...Evo, dva meseca sam je zavlačio, a takav sam od juče - rekao je Matijević.

- Kad se meni dešavala ona situacija sa Aleks, ja sam pričala sa Matejom, a on sad radi gore od Aleks. Nisam navikla na Mateju ovakvog i da je vređa - rekla je Matora.

- Pola ovoga što sam rekao ne mislim, ali sam besan i evo, boli me ku**c - rekao je Mateja.

nju sve ovo guši. Njoj nije bilo dobro. Ona i ja smo pričale, rekla mi je da umesto da se raduje, njoj se gadi. Svi vidimo da su kao creva u poslednje vreme - rekla je Matora.

- Ja sam zavoleo da provodim vreme sa njom i imam najbolje moguće mišljenje o njoj. Nije zaslužila to, ali je počela toliko da me iritira, da je to to - rekao je Mateja.

- Ti si njoj dao za pravo da tako razmišlja. Ti i Ana i tvoje provođenje vremena, dao si za pravo da ti radi stvari koje tebe iritiraju - rekao je Đedović.

- Njeno ponašanje i njene reakcije, zategnuta je kao praćka - rekao je Mateja.

- Indirektno si joj zabranio kontakt sa Mensurom i sa mnom. Ti si njoj samim tim dao za pravo, brecanjem meni i njemu, da između vas može da bude nešto - rekao je Ša.

