ALEKS U STRAHU DA ĆE SE DEJAN VRATITI DALILI: Cimerka joj dala savet zlata vredan, zbog OVIH REČI se Dragojevićeva devojka SMIRILA

Aleksandra Nikolić i Anđela Đuričić su se zbližile i razgovarale o ljubavnim odnosima.

Njih dve su pričale upravo o Dejanu i Aleksandrinim sumnjama da će se on vratiti Dalili Dragojević.

- Ne bi sebi on dozvolio nikad to, a i vidiš da se zaljubio u tebe. Baš se to vidi. Ozbiljno se zaljubio. Ti si pre njega, žene uvek pre - rekla je Anđela.

- A muškarac jače - dodala je Aleks.

- Vidi se koliko vi vremena provodite zajedno. Vas dvoje najviše strasti imate od parova u kući, spontano se ljubite i grlite. To se vidi. Vi ste meni najnormalnija veza u kući - dodala je Đuričićeva.

