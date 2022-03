JA SAM PSIHO, SVI ZNAJU DA NISAM NORMALNA! Aleks izgorela od LJUBOMORE, spremna na SVE ako se Dejan i Dalila POMIRE! (VIDEO)

Aleksandra Nikolić priznala je da je spremna na sve kad je uhvati napad ljubomore, a kako je Dalila Dragojević na ratnoj nozi sa Filipom Carem, Aleks ozbiljno strahuje da bi Dejan mogao ponovo da se pomiri s bivšom ženom.

- Ja sam malo psiho, kako da vam kažem. Išla je neka pesma i Dejan je pevao i gledao u daljinu. Ja sam tad pomislila da on misli na Dalilu. Pomerila sam se sa strane i gledam šta peva. Mene ovde svi poznaju i znaju da nisam normalna. Umislila sam da misli na nju, da peva i misli na nju. On je meni posle objasnio da nema potrebe da mislim na to. Ja sam ljubomorna na svaku devojku koja njega pogleda, ubila bih je. Vi ne znate kako je on gledao u trenutku, bio je pogled koji govori: "Teško mi je" - besnela je ona i otkrila da su je privremeno umirile Dejanove tvrdnje da se između njega i bivše supruge baš ništa ne dešava, te da ne postoje šanse da se njihova ljubav nastavi.

- Ja sad ne verujem da će se oni pomiriti, ali imam zrno straha zbog prethodnih iskustava. Ja ću da uživam i nadam se da neće napraviti istu grešku treći put. Ja njega pitam za sve, pričam s njim o svemu. On meni kaže da mu Dalila nije u glavi, da ne razmišlja više o njoj. Videćemo šta će dalje biti - pričala je Nikolićeva.

