ŠOK TVRDNJE MARTINE PETROVIĆ: Aleks pravila ORGIJE sa oženjenim fudbalerom, još je finansirao celo LETO! OSVETA ZBOG DEJANA!

Martina Petrović u subotu se vratila u Zadrugu, a kako je najavila, svima će da pomrsi konce. Kako saznajemo, njoj je Dejan bio simpatija, pa je besna kao ris što ga je Aleksandra smuvala. Zbog toga je prikupila sve moguće pikanterije o njoj i čeka pravi trenutak da je uništi!

“Martina je ušla kao potpuno druga osoba. To su odmah primetili svi zadrugari. Vrlo je drska, potkovala se mnogim informacijama, pa sad tamo svi strahuju i zaziru od nje. Ona trenutno ima pik na Aleksandru, jer se pre nego što je ispala muvala sa Dejanom. On joj se baš svida, sa njim hoće i vezu, tako da mora da eliminiše Aleks. Zato se o njoj najviše i raspitala, i bogami, saznala je svašta. Biće belaja kada krene da iznosi informacije. Rekla mi je da zna sa kim je Aleksandra bila letos i ko je finansirao. U pitanju je oženjeni fudbaler, koji je čak vodio na vikend u Crnu Goru. Nju i još jednu njenu drugaricu, priča se da su imali trojku. Navodno je on sa Aleksandrom i njenim poznanicama pravio česta grupnjake. Kada Martina o tome progovori, pitanje je šta će biti sa njenom i Dejanovom vezom. Takode, slala je poruke i Dejanovoj mami Biljani, pitala da li ima neku poruku za njega, a njoj je bitno da razdvoji Dekija od Aleksandre”, priča nam izvor blizak Martini.

"Gledala sam sve i pratila, znam tačno ko kakvo mišljenje ima o meni, oni koji su me tapšali po ramenu, čim sam izašla, pljuvali su me kao da sam najgora, sa njima ću prvo da se suočim. Neću da uđem i budem ona povučena Martina na koju su navikli. Što se tiče Dejana, on me je nekim postupcima razočarao, ali ću i sa njim razgovarati, rešićemo neke nedoumice. A da li ću da mu poljuljam vezu?! Pa ako je ta njihova ljubav jaka, ne može to niko da poljulja, ali kako mi se čini, nema od te veze ništa. Naravno da sam svašta saznala, a šta o kome, čuće svi”. rekla nam je Martina pre ulaska.

