ZORICA MARKOVIĆ ANALIZIRALA KLJUČNE TEME IZ ZADRUGE: Osula RAFALNO po Caru i Dalili, evo šta kaže za Dejana i njegovu ljubav!

Dešavanja u Beloj kući u prethodnom periodu definitivno intrigiraju javnost. Raskid kosmičke ljubavi Filipa Cara i Dalile Dragojević i njihove svađe su samo jedno od dešavanja koji su pod budnim okom javnosti.

foto: Printscreen/Pink

Veza Milice Veselinović i Mensura Ajdarpašića je na klimavim nogama, dok je prijateljstvo Sandre Rešić i Dejana Dragojevića doživelo krah.

S obzirom da je Zorica Marković neko ko je veoma britak na jeziku i veoma koncizan, jasan i glasan kad je stav u pitanju, mediji su je kontaktirali kako bi prokomentarisala sva protekla dešavanja u Zadruzi.

Kada je reč o prekidu veze Dalile i Cara, koja je intrigirala javnost, imala je da kaže:

foto: Printscreen

Ja sam od samog početka govorila da je to dogovor između i nje i Dejana, jer su bili kao rijaliti igrači grozni. Ona se zavozala, zaljubila se, jeste to tako kako je, ali oni su isti. To je poremećaj u emotivnom smislu, ne zna za pravu emociju. To treba neko stručan da pogleda. Ona žena kao da je prokleta. Ovakav tip žena izaziva, takav pristup i nastup provocira. Ne opravdavam Cara nimalo, ali on zna svaku njenu nameru. Tvrdim i rekla sam, Dejan i Dalila će završiti zajedno, možda ne u Šepku, ali će sigurno završiti zajedno. Matora sve zna, a cuti... Što se tiče Dejana i Aleks, to je obmana, meni je žao Aleks. Dalila sve ovo radi taktički i proračunato. Taman je sad četiri meseca pred kraj, počela je da ga provocira. Na kraju će uspeti ono što je zamislila. Ona polako priprema Cara za raskid - rekla je Zorica.

foto: Printscreen

Zorica se ovom prilikom osvrnula i na krah praijteljstva između Sandre Rešić i Dejana Dragojevića:

Ma kakva Sandra, nije ona zaljubljena...Okej, lepo je biti sa nekim kad je teško, bila je tu, ali sve je to zarad nekog plasmana...Karakterišu tamo kao zaljubljenost, medjutim, on je po pitanju emocija ostećen od svega. Pretrpeo je poniženje, imao je emotivnu havariju i radi ovo mehanički. Aleks sumnja zato sto oseća, ali će po meni biti iskorisćena. Opet će on sa svojom dragom da završi u Beogradu. Ona žena nema obraza, zeli da dominira u svakom smislu, to se vidi - nastavila je Zoka.

Za sam kraj, prokomentarisala je odnos Milice i Mensura, koji je iz dana u dan sve turbulentiji i turbulentiji, pa se, takođe, osvrnula na to da li Ajdarpašić i dalje voli Minu Vrbaški, čiji je odnos jedan od onih, koji je obeležio "Zadrugu 3".

Mensur i Milica, to je sve foliraža. Ona kao da je bila u pet rijalitija, a ne u prvom. Oboje igraju igru, svestan je Mensur. Sve mi je ovo farsa. Ona sada radi ono sto je isplanirala u glavi...Što se tiče Mine i njega, ne mislim da je on voli, to je prošlo, ali ima neku žal, žali. Svestan je svega onoga sto je bilo loše izmedju njih - zaključila je Zorica za Pink.rs

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/S.M./Pink.rs