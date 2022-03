TARA PONIZILA ŠA KAO NIKAD DO SAD: Reper ubeđen da ga i dalje voli, ona mu odbrusila: Nađi život, sprdam se sa tobom! (VIDEO)

Zadrugari su imali priliku da na video-prilogu pogledaju razgovor Tare Simov i Nenada Aleksića Ša. Voditeljka je reč dala Nenadu Aleksiću Ša.

foto: Printscreen/Pink

- Ona bez mene ne može, voli me, boli me du*e, neka sam da debil, pred vama je jedna priča, a sa strane druga - rekao je Ša.

- Oni vole to, to ih loži. Ja sam ubeđen da bi se ona udala za njega. A da nije prava ljubav, prava je poštovanje, ovo nije prava ljubav - rekao je Anđelo.

- Ja volim sitnice, sve te stvari i to. Ljubljenje, pokrivanje tokom noći, kad smo sami jedna priča, a pred njima druga. Iza zavese se ljubimo - otkrio je Ša.

foto: Printscreen/Pink

- Ja hoću da kažem to za mene, neću da me nabacuju da ja zabranjujem nekome nešto. Hoću da se ogradim, ništa loše neću da kažem, a to se potencira - rekla je Monika.

- Hajde druže nađi život - poručila je Tara.

- Kada izađeš napolje bićeš bivša devojka od Ša - rekao joj je reper.

- Je li istina da ga ljubiš iza zavese - pitao je Miki.

- Da, tada smo bili u odnosu. Ja sam i napolju bila sa njim, pa imala sa strane - drala se Tara.

Kurir.rs/S.M.

