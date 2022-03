ŠA ZAVRŠIO U HOTELU SA TARINOM SUPARNICOM! Šok preokret u rijalitiju, reper otkrio zašto mora da bude NA DISTANCI sa Monikom!

Ovonedeljni vođa Nenad Aleksić Ša za omiljenu osobu postavio je Moniku Jovanovsku. Pre toga je za potrčke odabrao Anu Jovanović i Mensura Ajdarpašića.

- Što se tiče Monike, imamo super komunikaciju, ne zamara mi mozak - rekao je Ša.

- Monika Jovanovska je otvorila dušu Nenadu Aleksiću Ša o stvarima koje je preživela pre ulaska u "Zadrugu 5", a zatim mu postavila direktno pitanje. Nju je zanimalo da li ju je poveo u hotel samo u inat Tari Simov.

- Hoću da znam, iskreno, koji je razlog? - pitala je Monika.

- Misliš da se inatim? Ne. Ušla si zbog mene, poneo sam se loše. Draga si mi, imaš čistu energiju, ne presiraš me. Da li ti je dovoljno? Ne inatim se Tari preko tebe. Ne kažem da nemam emocije prema njoj, ali sam u šoku. Doživeo sam traume od nje, a samo što joj život nisam dao. Da se inatim, to bi bio znak da želim da budem u tom odnosu i dalje. Ne želim. Želim svako svojim putem i da se ne diramo. Bio bih najbolesniji da želim taj odnos. To je iluzija, to je laž, to ne postoji. Ne inatim se. Ne želim da me nazivaju ludakom. Ja nisam ludak, ja sam čudak. I te kako sam znao šta radim, borio sam se, mislio sam da ću da joj dam novi život. Znam šta radim. Mogao sam bilo koga da odaberem, ali mi treba ovako čista energija plus osećam potrebu da ti budem tu. Ti si ušla zbog mene, nije to na silu. Vraćaš me u život. Ja znam da vredim, vraćaš me u život, ja znam da sam vredio, ali sam zaboravio ko sam. Ti me budiš, daješ mi do znanja da vredim. A da te zavlačim ne mogu. Ja nisam za ljubav. Ja sam za to da se družim sa nekim ko ima čistu energiju, ko nema krajnje namere - uzvratio je Ša.

- Sad ja da ti kažem nešto. Ne želim da se osećaš kao da moraš nešto da uradiš za mene. Hoću da bude to jer želiš, ne jer moraš - istakla je Monika.

- Monika je poručila Ša da je uglasila ljubavne emocije prema njemu i da bi volela da budu prijatelji i u "Zadruzi" i van "Zadruge". Reper joj je poručio da moraju da budu na distanci, dok ljudi ne shvate da su oni samo prijatelji.

Kurir.rs/M.M.

