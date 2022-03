ŠA JE KONJ OD 40 ZA POSMATRANJE, DALILA I CAR ĆE DA SE POUBIJAJU Rialda opasno napljuvala rijaliti učesnike, a žao joj je samo NJE

Bivša zadrugarka, Rialda Karahasanović prokomentarisala je odnos svog ljutitog rivala Nenada Aleksića Ša sa Tarom Simov i odnos čuvene "paklene trojke", Dalile i Dejana Dragojevića i Filipa Cara.

Kada je reč o odnosu Tare i Ša, Rialda je imala svašta da kaže.

- Tara i Ša, mislim to je već viđeno, samo što su sada probili sve limite (ako u njihovim glavama postoje limiti). Meni je, šta više, Tare žao jer ona je devojka koja je jako oštećena, ali ovaj konj od 40+ godina je za ozbiljno promatranje. Svakako, šta više pričati o Ša,on je pokazao da je 0 od čoveka. Ne znam koja je tačno Tarina satisfakcija da ga pravi ljubomornim, pa odlazi kod njega. Ali dobro, mislim da je to ipak za neki tim strucnjaka - rekla je Rialda za Pink.rs.

foto: Printscreen/Premijera

Što se tiče odnosa "paklene trojke" i njihovog učešća u rijalitiju, Rialda je imala da doda:

- A ova mučena trojka...Dejan je obični folirant, to govorim od dana 1 i manje više je sve potvrdio. Ova veza sa Aleks je presmešna i ne znam samo ko može da povjeruje u to...Za Dalilu i Cara mogu samo reći da se nadam da se neće poubijati kada izadju napolje. Sve ok, Dalila je “crna ovca” sezone itd, ali Carevo ponašanje je jezivo. Njemu kako “crevo na levo” on po njoj.

foto: Printscreen

