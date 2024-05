KURTIJEVA OPSESIJA JE PROGON SRBA SA KOSOVA I METOHIJE! Srpska lista: Dogodilo se više od 500 etnički motivisanih napada

Srpska lista je izdala saopštenje povodom kontinurianih napada na Srbe sa KiM koji se svakodnevno ponavljaju pod režimom Aljbina Kurtija.

- Konstantno institucionalno nasilje i etnički motivisani napadi na Srbe na Kosovu i Metohiji nisu propaganda već nažalost surova realnost koju živi naš narod pod režimom Aljbina Kurtija, čija je opsesija progon Srba sa Kosova i Metohije došla do te mere da je zanemario potrebe samih Albanaca koji su glasali za njega - stoji u saopštenju.

Podsećaju da se do sada dogodilo više stotina napada na srpsku zajednicu od strane albanskih ekstremista.

- Svoj mandat Kurti obeležava podatkom da se nad Srbima dogodilo više od 500 etnički motivisanih napada, od toga dobar deo direktno od strane pripadnika kosovskih institucija, policijskih i svih ostalih, te da je za vreme njegove strahovlade na rukama pripadnika kosovske policije i kosovskih bezbednosnih snaga krv Srba i srpskih dečaka i mladića, poput Stefana i Miloša Stojanovića iz Gotovuše, koji su upucani na Badnji dan - istakla je Srpska lista.

Za napade na Srbe niko nikada nije odgovarao.

- To su nažalost činjenice koje Kurti želi da svojim lažima i propagandom zamaskira, a sebe i njegov režim predstavi na drugačiji, lepši način, a to čini iz dva vrlo jasna razloga, kako bi opravdao otimanje srpske privatne zemlje i militarizaciju severa, ali i svo nasilje koje se kontinuirano sprovodi nad srpskim narodom. Aljbin Kurti je uspostavio svojevrsni kriminalni krug za progon i ugnjetavanje Srba. To se najbolje vidi na primeru Srećka Sofronijevića. Kurtijeve falange su prvo pucali u njega bez ikakvog osnova i razloga i naneli mu teške telesne povrede, nakon toga niko nije sproveo istragu i utvrdio odgovornost onih koji su pucali u građanina i civila, a kad su shvatili da ni to nije bilo dovoljno da Srećko napusti Kosovo i Metohiju, onda su ga pred porodicom uhapsili i do danas ga drže u pritvoru - poručili su iz Srpske liste i dodali:

- Tu su i primeri časnih Srba koji nisu hteli da prodaju očevinu i dedovinu, pa su nakon dve decenije proglašeni ratnim zločincima i bez ikakvih dokaza se drže u kazamatima širom Kosova i Metohije. Primera poput ovih je na desetine i stotine, i oni su realan i surov život koji žive Srbi zbog Kurtijevog režima, a ne propaganda bilo koga. Sa druge strane Kurti može da zatraži statistiku od svog potrčka Svečlje, pa da vidi da je region Severa dok su u policiji bili Srbi imao najmanje počinjenih krivičnih dela, a najviše rasvetljenih od svih regiona na Kosovu i Metohiji - zaključili su.

