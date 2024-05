PETKOVIĆ: EU je izašla sa svojim nacrtom statuta ZSO, Kurti i to odbio

Sve srpsko danas je ugroženo i zbog toga što nema ZSO, ali Priština već 11 godina odbija da ispuni svoje obaveze, a vidite prema izjavama Kurtija i Osmani da nemaju nameru da ikada osnuju ZSO iako ona predstavlja kičmu Briselskog sporazuma, rekao je danas direktor Kancelarija za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

On je naveo da su na pritisak zapada u novembru krenuli sastanci posvećeni ZSO.

- Mi smo u novembru 2023. krenuli sa sastancima koji su bili posvećeni ZSO. Priština 11 godina odbija da je formira i to neće izgleda nikad ni uraditi iako ona predstavlja kičmu Briselskog sporazuma i dogovora jer prvih šest tačaka sporazuma se odnosi na formiranje ZSO, a oni neće to da urade da bi obezbedili individualna i kolektivna prava Srba na KiM. Sve srpsko je danas ugroženo na Kosovu jer nemamo ZSO. Srbi odlaze, 15 posto Srba je trajno napustilo Kosovo i Metohiju i svoje ognjišta jer nemamo ZSO i ne postoje one nadležnosti koje su predviđene. Sada na pritisak Zapada, krenuli smo u novembru prošle godine da pričamo o ZSO - rekao je Petković za TV Pink.

Podsetio je da je u maju prošle godine upravljački tim posle pet godina bio pozvan od strane EU da na visokom nivou pred Vučičem i Kurtijem predstavi svoj nacrt statuta.

- Oni su za pet meseci završili svoj nacrt statuta, poslali EU i rekli da su uradili svoj posao i sada čekaju poziv da se on predstavi na visokom nivou. Pet godina su čekali odgovor i u maju je on predstavljen od strane upravljačkog tima koji je jedino vlastan da se bavi predstavljanjem nacrta statuta. Međutim, šta se dešav. Kurti je odbio taj nacrt statuta i rekao da za njega ne postoji upravljački tim jer je pogazio svoje propise jer su članovi tog tima odobreni i od strane Prištine i od Beograda. Onda je Lajčak odobrio novi proces i dao dodatni zamajac za formiranje ZSO: EU je izašla sa svojim nacrtom statuta, jer Priština odbija nacrt statuta upravljačkog tima. Mi smo rekli da bi pokazali konstruktivnost, da smo spremni da razgovaramo i o tom papiru iako imamo na stolu nacrt Upravljačkog tima. Taj nacrt EU je dobra osnova za razgovor pa na osnovu njega može da usvoji novi statut koji bi razgradio sve ono dogovreno 2015. godine. Mi smo imali tri sastanka u novembru gde su naši eksperti pregovarali sa EU o tom statutu EU i verovali ili ne, sastanci su bili dobri. Napravili smo dobar iskorak. Ali, kad je Priština videla da to ide u pravcu dogovora oko konačnog statuta i da su svi pronašli zajednički jezik, da bi sprečili te razgovore i dogovor o konačnom statutu, Kurti kreće sa jednostranom odlukom oko ukidanja dinara - rekao je Petković.

O zabrani odlaska na KiM

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da nije dobio nikakvo obrazloženje već samo jednu rečenicu u mejlu, da mu se zabranjuje poseta Kosovu i Metohiji.

- Već godinu dana prištinski režim na čelu sa Aljbinom Kurtijem odbija meni, kao glavnom pregovaraču, da posetim KiM, to je direktno kršenje svih sporazuma posebno sporazuma o zvaničnim posetama. Ja sam svoju posetu najavio na vreme u skladu sa svim procedurama. Nedavno smo u Briselu pokrenuli to pitanje, ponovo su se oglušili o sve dogovore i na najodvratniji način mi ponovo zabranili ulazak na prostor KiM, a cilj moje posete je bio da prisustvujem Vaskršnjoj liturgiji u Visokim Dečanima, Gračanici, da budem sa našim narodom - rekao je Petković za Tv Pink i svima čestitao praznike.

"Nastavićemo da se borimo za naš narod na KiM"

- Čak i kada imate posete koje su verskog karaktera ni to nije dovoljno za režim u Prištini i Aljbina Kurtija da mi za najveći hrišćanski praznik ne dozvole posetu. Nemaju oni meni šta da dozvoljavaju, oni zloupotrebljavaju to i žele da pred svojom javnošću pokažu kako su nekakva država, a nikada neće biti država. Kako da pričamo o normalizaciji odnosa kada na takvim stvarima, koje bi trebalo da budu najnormalnije, Priština pokazuje nezainteresovanost i zlonamernost, da na takav način gazi sve što smo se dogovorili. To traje godinu dana, a srpski narod nikada neće biti ostavljen od strane srpske države i nastavićemo da se borimo za naš narod na KiM.

- Nikada se više novca ne izdvaja nego u poslednje vreme za Kosovo i Metohiju i radimo na svim projektima za budućnost našeg naroda na KiM.

O sednici SE UN i Vjosi Osmani

Kad je u pitanju poslednja sednica Ujedinjenih nacija, Petković kaže da je to bila brutalna propaganda i da se dobro zna uz pomoć koga je Osmani uvela osobe u salu, van protokola.

- Zna se kako su ušli. To je bilo dogovooreno sa njihovim mentorima koji priznaju kosovsku nezavisnost i nije im stalo ni do procedure ni do međunarodnog prava, želeli su tamo da sprovedu neki politički igrokaz. Vjosa Osmani je brutalno slagala UN i sam protokol rekavši da su te žene koje je ona dovela deo njenog kabineta što je apsolutna laž. Da smo hteli, kad je reč o silovanim Srpkinjama i proteranima, ceo plato ispred UN bi bio pun. Nije stvar u tome, ideja i razlog odlaska Vučića na sednicu SB jeste da predstavi stanje stvari na terenu i ukaže šta se sve dešava na terenu. Osmani se bavila propagandom. Ta priča o 20.000 silovanih žena je toliko prenaduvana, mi smo dokazivali čime se sve služe i o kakvim lažima je reč, a 20 puta je manji broj i po njihovim podacima. Taj broj je oko 1.000, a prema izveštaju UN nije prelazio 890. Sve laži i sve se radi na tome da se diskredituje Srbija - kazao je Petković.

O zabrani dinara

O zabrani dinara Petković navodi da je ugrožen opstanak srpskog naroda na Kosovu.

- To je bila najgora eskalatorna mera koju je Kurti doneo prema srpskom narodu. Naravno, od tada je sve stalo, sama bezbednost i opstanak našeg naroda na KiM je ugrožena, pa smo počeli da se bavimo dinarom. Od tada smo imali šest sastanaka gde se bavimo dinarom i razgovaramo sa njima, ali nemoguće je razgovarati sa Bisljimijem, trebala bi mi posebna emisija da vam objasnim kako to izgleda u Briselu.

Kaže da je Beograd pokazao spremnost da razgovara o nacrtu statuta.

- Spremni smo da razgovaramo o nacrtu statuta. Ali Priština to odbija. Oni kažu da neće ni nacrt statuta upravljačkog tima, neće nacrt statuta, neće nacrt EU, a hoće u Savet Evrope. Kako je moguće da neko bez bilo kakvih uslova uđe u Savet Evrope, a pogazili su sve. Ništa od ZSO, od eksproprijacije, videćemo kako će se stvari odvijati - naglasio je Petković.

