BILA BI KATASTROFA DA DALILA BUDE POBEDNICA ZADRUGE: Spisateljica otkrila koji je CILJ Dragojevićke, sve se videlo na ULASKU!

Nekadašnja rijaliti učesnica ''Farme 3'', spisateljica Jasmina Ana otvoreno je govorila o rijaliti učesnicima.

Ona je ovom prilikom komentarisala sve aktuelnosti iz nikad turbulentnije ''Zadruge 5'', pa analizirala učešće intrigantne Dalile Dragojević.

- Ona je prošla stvarno psihičke lomove, ulazak njen sa prekrivenim okom, zaljubila se, smršala, hrabra je, udara glavom o zid i obeležila je definitivnp ovu Zadrugu. Njoj nije lako, ali ima cilj u svojoj glavi da postane voditeljka. Mislim da želi da promeni živit, da se preseli u Beograd, i da je njoj u glavi uvek bilo po svaku cenu da postane poznata. Videćemo kakva će je karma sačekati - priča spisateljica.

foto: Printscreen

- Mislim da bi bilo katastrofa da ona bude pobednica ''Zadruge 5''. Jedna negativna osoba da bude pobednik, to je loše. Ne mogu da kažem da je podržavam, ali i ne. Ona nije moj favorit, mislim da je negativna, ali ima dosta veliku snagu u sebi. Svaka čast na nekim podizanjima posle pada. Ako bih ja birala, to bi bio Stefan Karić. Toliko je sladak, prijatan i pametan. Drži do svoje reči, ume da kaže pravu stvar. Što ga više gledam, simpatičniji mi je. Takođe Zola, ima poseban bosanski šarm i duhovit je - dodaje Jasmina Ana u emisiji "Pitam za druga" na RED TV.

- Đedović je politički analitičar, tj. krizni štab. On je potreban, poseban je lik. U pravu je što se tiče Dejana. Dejan je izdao tu celu garnituru, to se ne oprašta, bili su tu kad mu je bilo teško. Šta god da je Sandra bila, nije prešla tu liniju, nije pokazala da se zaljubila, bar ja tako vidim - zaključila je Jasmina Ana.

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/K.Đ.