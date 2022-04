PRVA JANJUŠEVA ISPOVEST NAKON DISKVALIFIKACIJE! Otkrio zašto je pobegao iz Zadruge, sve o INCIDENTU NA GLASANJU, ŽENI i ćerki!

Marko Janjušević Janjuš pobegao je iz rijaliti programa Zadruga pre nekoliko nedelja, a sada je bez dlake na jeziku govorio o aktuelnim dešavanjima u "beloj kući“.

Janjuš je istakao da mu je mučno da gleda zadrugare kako se svakodnevno blamiraju, a prokomentarisao je i ljubavne parove koji ga iz dana u dan sve više šokiraju svojim potezima.

- U jednu ruku se kajem što sam pobegao iz Zadruge, a u drugu ne. Mogao sam da izdržim još tri meseca i zaradim novac, ali onog trenutka kada sam video ćerku, prestao sam da razmišljam o parama. Istina je da sam je tajno pozvao kada me je produkcija izvela na glasanje pomoću telefona nepoznate žene koja je stajala pored mene u redu. Taj poziv je bio dovoljan da po povratku u „belu kuću“ ne uspem da prevaziđem osećanja i pritisak - kazao je bivši košarkaš, te prokomentarisao najaktuelniji ljubavni trougao Miljane Kulić, Nenada Macanovića Bebice i svog druga Lazara Čolića Zole.

- Miljana zdravstveno nije dobro. Ne mogu da joj uzmem za zlo ništa kada znam koliko je psihički loše. Bebica je vanserijski slučaj. Takvog čoveka nika- da nisam sreo. Čovek je vanzemaljac i nije normalan. Ne znam da li njegovo ponašanje smešno, tužno ili bolesno, ali tu njegovu priču smatram idiotskom. Ne navijam ni za tog čoveka, ali ni za Zolu. Njihove veze su njihova stvar. Što se mene tiče, Miljana i Zola mogu da se venčaju i žive srećno do kraja života, a mogu i da se više nikada ne vide nakon Zadruge. Niti ću da se mešam niti me zanima da ikada više budem deo njihovih ludila - rekao je Janjuš.

Budući da je često razdvajao tuče između Dalile Dragojević i Filipa Cara, Janjušević ne krije da strahuje da će se u rijalitiju na kraju dogoditi ubistvo.

- Nasilje koje ispoljavaju jedno prema drugom je toliko uzelo maha da ne znam šta je još ostalo da pokažu, a da već nisu. Rijaliti će da bude završen tek kada neko nekog ubije, eto samo još to nismo videli. Mogu samo da zamislim kako je njihovim porodicama dok to gledaju. Znam kako je bilo mojoj zbog znatno manjih sukoba. Najgore je što su u zatvorenom prostoru i ne mogu da pobegnu jedno od drugog. Ljudi misle da je to opravdanje, ali kao čovek koji je prošao kroz to nekoliko puta, mogu da kažem da to negativno i drastično utiče na psihu, razum i rasuđivanje čoveka. Sve drugo dolazi od kuće, a tu je dosta mladih ljudi koji su imali teško detinjstvo. Pokušavao sam da im objasnim da ne ponavljaju moje greške i da ih prijateljski posavetujem, ali bezuspešno. Čovek ne može da nauči dok ne udari glavom o zid - rekao je Marko.

Moja Ena je fenomen

Sa bivšom suprugom Enom Janjuš kaže da je ostao u odličnim odnosima i to zahvaljujući isključivo njoj.

- Sa bivšom suprugom imam odličan odnos. Fokusirani smo na odrastanje našeg deteta, a loše stvari smo ostavili iza nas. Enu smatram fenomenom i zahvalan sam što je sačuvala naše dete od budalaština onda kada ja to nisam mogao. Trudim se da svaki slobodan trenutak provedem sa ćerkom i da Ena i ja podelimo obaveze. Ona Krunu odveze u školu, a ja je vratim. Falio sam svom detetu i presrećna je što sam izašao. Ne postoji veći razlog da budem srećan - rekao je Janjušević za Rijaliti plus.

- Moram da kažem da se još nisam oporavio, skoro tri godine sam tamo bez pauze. Ove sezone me je stiglo sve, nisam mogao da izdržim više. Ja nisam davao nikome izjave, odbio sam sve. Kada sam izašao na izbore, ja sam hteo da se čujem sa svojom ćerkom, onda sam je pozvao i rekao sam da dođu da ih vidim. Posle toga su nastali problemi jer je neko rekao produkciji, ispeglali smo sve, ali sam ja shvatio da sam pogrešio – kaže Janjuš za Hype tv i dodaje:

- Bivša žena i ćerka su me sačekale kada sam izašao. Mi smo u dobrim odnosima i želim da ostanemo dobri uvek. Krunu sam sačekao u školi, ona nije znala da sam izašao, nije mogla da veruje da sam došao – ističe Janjuš.

