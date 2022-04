PONOVO GA SPAJAJU SA DALILOM: Dejan Dragojević konačno progovorio o odnosu sa bivšom ženom, Aleksandra pomno PRATI (VIDEO)

Dejan Dragojević dobio je pitanje gledalaca vezano za njegovu bivšu ženu Dalilu Dragojević.

Gledaoce je zanimalo što ne prizna svima da nije preboleo Dalilu kada je hladan prema Aleksandri Nikolić.

- Jeste, cupkam nogom, Aleksandru sve više i više guram od sebe, ne znam šta bih radio... To je glupost, ali gledaoci imaju pravu da pitaju. Ja sam rekao da će opet sve da pređe na mene, a ne ovu neku vanserijsku ljubav. Spreman sam da trpim to do kraja rijalitija. I Aleksandra se pomirila sa tim da će morati da trpi to. Gledaoci i Aleksandra imaju pravo da sumnjaju. Ona je prva komentarisala, rekao sam joj da će morati da se nosi sa tim kada ljudi budu komentarisali i postavljali pitanja. Time je dala za pravo svakom ko hoće da nam pokvari odnos... Sada sa tim mora da se nosi. Čim kaže da ima sumnju, da veruje u nečije reči tamo i tako - istakao je Dejan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Smešno mi je potenciranje na tome o nečemu što je bilo, zato sam sarkastičan. Obraćam se gledaocima koji komentarišu na ovakav način. Svaki put mi se gledalo da li sam ja srećan ili tužan kad se njeni (Dalilini) odnosi prekidaju. Pa da li sam na silu sa Aleksandrom... I svaki put se ispostavilo da ništa od toga nije istina što su me pitali - dodao je Dejan.

- Misli i osećanja nisu materijalne stvari, to može svako da tumači kako hoće. Postupak je nešto što je materijalno - dodao je Đedović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ali oni na osnovu tuđih postupaka, komentarišu moje. Tuđa dešavanja prave moje dešavanje - istakao je Dejan.

- Tvoja devojka je pre nekoliko dana rekla ovo. Kad to ode u etar, gledaoci mogu da tumače. Reči ne mogu da dokažu, samo postupci. A za dokaze i postupke treba vremena, a mi ćemo do tada izaći odavde - nastavio je novinar.

Kurir.rs/K.Đ.

