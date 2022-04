U BRAKU SAM BILA FENOMENALNA, BILA SAM PRAVA SUPRUGA! Dalila se prisetila odnosa sa Dejanom, a evo da li će veza sa Anđelom OPRATI

U toku emisije "Pitanja gledalaca", Dalila Dragojević dobila je pitanje vezano za brak sa Dejanom, ali i o odnosu sa Anđelom Rankovićem.

- Misliš da bi te veza sa Rankovićem oprala od braka sa Dejanom? - upitao je Milan.

- Nema potrebe mene niko da pere od mog odnosa, ne znam šta da komentarišem, stavrno. Ja sam zaršila taj brak. Nema porebe da me bilo ko pere, da li sam ja dobro došla u društvu, to se vidi. Život je odredio naše sudbine, ja pratim svoju. Ne gledam to kao neko pranje. Mislim da sam u tom braku bila fenomenalna i da nikada nisam pokazala da nisam prava supruga. Desila mi se ljubav ovde i nisam izašla iz njega na pravi način. Ta ljubav nije prezentovana kako treba jer smo mi bili takvi i nije bilo tako kako smo zamislili. Ne smatram da sam napravila ništa loše, sem kada sam izašla iz braka. Ne smatram da život treba da srtane za mene i da sa svojih 28 godina planiram da uživam. Moj život se nije zavšio. - rekla je Dalila.

- Previše je rano pričati o vezi a druga stavr, svi već znamo kakvu je ona grešku napravila, ali ona je danas potpuno slobodna, ona nema šta da se pere. Pranje bi jedno moglo da bdue vraćanje u taj ondos. Ona nema šta da se pere jer, šta je napravila, napravila je - rekao je Anđelo.

Kurir.rs/I.B.

