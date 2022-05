NAJVEĆE GREŠKE I LJUBAVI U RIJALITIJU! Mateja, Ša, Anđelo, Mensur i Marko priznali koga su najviše VOLELI! Pomenuli BIVŠE

Zadrugari su otkrili koje su im najveće greške, ali i najveće ljubavi u rijalitiju.

Oni su priznali šta im se stalno dešava tokom boravka u "Zadruzi".

- Iskren sam i predam se ceo, ja sam glup, takav sam. Ili se predam ceo ili ništa, to je ozbiljna greška. Jednu stvar sam počeo da učim od Mateje, treba kalkulisati, čak i u ljubavi - rekao je Ša.

- Uzeo mi je deo izlaganja. Kako u životu, tako i u rijalitiju, ljubavnim prijateljskim odnosima... Čovek treba da kalkuliše i uključi razum, ja se time vodim. Ja ne vidim da sam pravio greške - dodao je Mateja Matijevića.

- Šišaj ti to, ako treba da se kalkuliše u ljubavi. Ako nema prave ljubavi, onda se skloni iz odnosa. Moja greška je nestrpljivost. Odmah se ulazi u drugi odnos iz inata, prkosa... Mislim da je ta nestrpljivost i srljanje u nešto drugo greška - istakao je Marko Osmakčić.

- Ja sam bio u tom emotivnom odnosu, Teodora, to je moja najveća ljubav u životu i jedina prava. Svi ovi ostali odnosi, to je bilo nešto neobavezno. Nisam ni ulazio u takve odnose, ne bih mogao da kažem da sam tako pravio greške - dodao je Anđelo Ranković u emisiji "Magazin IN".

- Nekom je najveća ljubav ako je najviše patio, nekom je najveća ljubav ako je bio najduže. Tebi je Teodora najveća ljubav, Anđelo, a koja je Mensuru? - pitala je voditeljka.

- Moja najveća ljubav, ako govorimo u rijalitiju, moja trenutna veza sa mojom devojkom, mogu reći - dodao je Mensur Ajdarpašić.

- Ja nisam imao ljubav u rijalitiju - rekao je Mateja Matijević.

- Ja sam u ljubavi isti, ali Milica mi je najveća ljubav u rijalitiju - dodao je Ajdarpašić.

- Meni Tara, to je bila jedina moja ljubav u rijalitiju - rekao je Ša.

- Meni se pokazalo da je Viktorija, dodeliću njoj to, ali ima tu puno i navike, strasti, ludila, nije to čista ljubav, ali neka bude po emocijama Viktorija - nadovezao se Osmakčić.

