DALILINA ROĐAKA OGLASILA SE POSLE NJENOG POMIRENJA SA CAREM: Nadam se da će Huso podržati sreću svoje ćerke kad IZAĐE!

Ljubavna drama koja je definitivno obeležila ''Zadrugu'' jeste razvod Dalile i Dejana Dragojevića, kao i njena romansa sa Filipom Carem.

Uprkos brojnim turbulencijama, raskidima i prepirkama, Dalila i Filip su zakopali ratne sekire, a ljubav je pobedila. Koliko će mir potrajati ostaje da vidimo.

Povodom Dalilinog i Carevog pomirenja za Pink oglasila se i Dalilina rođaka, koja nije krila sreću zbog pomirenja.

- Ne mogu da kažem da nisam očekivala ovakav ishod... Simpatičan je meni i Anđelo, ali odmah sam videla da od toga nema ništa. Nije on Dalilin tip. Car je neko ko je nju uspeo da pomeri i dotakne posle dužeg vremena, i naravno da je ljubav pobedila. Znala sam da će se pomiriti, pre ili kasnije! Znam da će izdržati do kraja i volela bih da izađu zajedno. Sve će to napolju drugačije da bude, neće imati toliki pritisak kao u rijalitiju. Nadam se i da će Huso spustiti loptu kad je on u pitanju, i da će podržati sreću svoje ćerke - ističe Dalilina rođaka.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

00:14 DALILA, DEJAN I ALEKSANDRA UHVAĆENI ZAJEDNO: Subotićeva se druži sa bratom bivšeg dečka, a šuška se i da će svi zajedno u RIJALITI