DALILA JE BACALA UDICE I DEJANU I ANĐELU, A ONDA SMO SE POMIRLI! Šok ispovest Filipa Cara o odnosu sa Dragojevićkom: Sramota me je

Filip Car govorio je o pomirenju sa Dalilom Dragojevićem, kao i o svim gorućim temama iz "Bele kuće".

- Pomirili smo se, šta da kažem... Kako joj je "druženje" sa Anđelom postajalo ozbiljnije, tako je mene ozbiljnije gledala. Smeje se sama sebi - krenuo je Car.

- Ovo je istorijsko pomirenje, mnogi su sumnjali u to, i vi ste se pomirili, da li misliš da ćete sada da uspete? - pitao je Milan.

- Ne znam, sramota me je da ponovo govorim o tom odnosu nakon svih svađa... Doživeo sam sa njene strane loše stvari, ona sa moje još gore. Dobro sam ja i savladao u to poslednjih mesec dana, ali ovo je magična kuća, promeni se sve u jednom danu. Znao sam da ako malo popustim, ako se malo nasmejem, ja sam znao kako će ona... Prvo kroz suze, prilaženje, svađu... Ja znam da se zbilja zaljubila u mene i da je to emocije. To je jedini odnos gde ja ne mogu da se igram. Sve mi se mešalo u glavi. Probao sam da joj se zgadim i da se ona zgadi meni. I psovkama i da budem sa drugima, opet nisam mogao... Ja smatram da je naš odnos loš po nas i da su naše porodice razočarane... Mislim da je to haos napolju, ali opet... Ne mogu da pomognem sebi... Rekao sam, ako se ovog puta ispostavi da odnos nije dobar, nema smisla više imati ni svađa, ni haosa, suludo je više. Ili da se rastanemo ili da nastavimo dalje. Imam osećaj kao nijednom posle pomirenja. Neka tuga me ulovila zbog svega što sam joj napravio. Neobjašnjivo, samo mi znamo kako je ovde i kakvo je stanje u glavi - pričao je Filip.

- Šta je sada sa Anđelom? Odakle ta privrženost, on je savetovao i druge devojke, bio je bliži sa Viktorijom, nego sa Dalilom... - nastavio je Milan.

- Sa njene strane znam sve šta je rađeno, a sa njegove, mislim da se zagrejao jako kroz zezanje i šalu. Ona je bila odbačena od mene, tu je bacala udice i Dejanu i Anđelu, rekao sam joj da izazivanje mene na takav način nije dobro. Sa tim je napravila samo još jedan dodatan problem i rep. Nas je bolje da ljudi izbegavaju u širokom luku. Ne mogu reći da je Anđelo bio zaljubljen, ali zagrizao ga je jako. Ne znam čime ga je odradila, da li pričom itd. Znam kakav je, slični smo što se tiče žena i sa dosta istih žena smo bili. Ta njena harizma, ples, njega je ona pobrkala skroz. Dajem glavu da se nije igrao rijalitija - rekao je Car.

- Da li bi voleo da Dalila i ti uspete napolju? - pitao je Milan.

- Ne znam, ja sam skroz drugačiji napolju, voleo bih da je naša ljubav tamo započela. I siguran sam da je Anđelo bio iskren. Ko zna Dalilu, ona sluša savete prijatelja, ali svi znamo kakva je. Ona je rekla da bi najsrećnija bila da je uspela da se druži sa njim, pa napolju da vidi - dodao je Filip.

- Kako Matoru sad toliko zanima što je Anđelo povređen, a njega nije kad je ona plavila dok je on bio sa njenom devojkom? - pitao je Milan.

- Pa sama nek se stavi kako se uvek vraćala sa MC Aleks, a pokušavala sa drugim devojkama. Vrlo je slična meni, sama zna za taj inat... Bilo mi je žao Dalile što je Matora nije zvala na ručak, to je bilo zbog mene. Ona prijateljima nije napravila ništa loše direktno - dodao je Car.

- Miljana je trudna sa Bebicom - nastavio je Milošević.

- Bolesna situacija, koja se dešava devojci koja nije spremna da se nosi sa tim. To uopšte nije naivno i smešno, ozbiljno je i životno. Ona je sa čovekom koji je dibidus nenormalan. On je meni mutan ko Dunav. Da bar njega Miljana voli, ali ona voli drugog čoveka, obila joj se cela situacija o glavu i sad se nalazi u problemu. To neće na dobro da izađe - smatra FIlip.

- Hajde da se dotaknemo Mensura - dodao je Milan.

- Ne znam kako bih definisao njegovu ličnost, sve smatram da folira taj odnos, da doživljava napade, kao protiv njega je ceo svet... Samo čekam da kaže i da je porodica protiv njega... Juče gledam kako tumači pitanja novinara, kako je to udarac na njega... Isto mislim da je nefer ono što mu je Dino preneo, totalno razluđenom čoveku tako da se prenese. Čini mi se kao da je Mensur pukao, toliko su ga pojele teorije zavere. Ne vidi da mu je Milica neprijatelj - istakao je između ostalog Car.

