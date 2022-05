GLEDAJ SVOJA POSLA, ŽENO, NISI MI MAMA! Karleuša objavila stranice dnevnika svoje ćerke NIKE: Ružno je što ŠPIJUNIRAM DETE... FOTO

Pevačica Jelena Karleuša objavila je na svom Instagram nalogu stranicu iz dnevnika svoje mlađe naslednice Nike Tošić.

- Iako znam da će se ljutiti, moram da objavim deo dnevnika moje Nikice, ružno je što špijuniram dete, ali kako ovo da ne objavim - napisala je JK uz emotikone koji plaču od smeha.

foto: Printscreen/Instagram

- Ali brate, moja dadilja Bilja me uvek pita šta sam jela, kao da "vodim računa", okej. To boli. A Atina kad pojede nešto mnogo više od mene, njoj je to okej. I kaže mi da pazim šta da jedem. I ti isto, Biljo! Gledaj svoja posla ženo! Nisi mi mama. A fazon, ona je duplo deblja od mene i skoro sam viša od nje - napisala je Nika u svom dnevniku, a ova fotografija nasmejala je i oduševila mnogobrojne pratioce Jelene Karleuše.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/S.M.

