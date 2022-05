NARAVNO DA POSTOJI NEKO KO ME FINANSIRA! Milica Pavlović otkrila KO STOJI IZA NJE: Mnoge ću razočarati!

Mlada muzička zvezda Milica Pavlović otvoreno je govorila o svojoj karijeri, uspehu koji je postigla od kada se pojavila na domaćoj javnoj sceni i istakla da je sve postigla samo svojom zaslugom.

"Došlo je vreme da kažemo ljudima kako stvari stoje. Naravno da tu postoji neko ko je lud, naravno da postoji neko veruje u mene, naravno da postoji neko ko me finansira, ajde da se uozbiljimo. Možda je došlo vreme da kažem ko je to, ali mislim da ću mnoge razočarati - to sam ja. Ja stojim, ponosna sam, mirno spavam, mirno se budim", rekla je jasno Milica za Grandonline.

Iako joj je pevanje najveća ljubav, to nije jedini posao kojim se bavi.

"Pored toga što se bavim pevanjem, to je moja najveća ljubav na svetu ja sam i zaštitno lice mnogih svetskih brendova i kampanja i radim danonoćno. Prekjuče sam potpisala ugovor za jednu veliku kampanju koja kreće od juna. Ljubomorne duše nervira moj rad, verovatno zati što ih podseća na njihov nerad, pa još malo da ih nerviram kada me budu gledali na bilbordima širom Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore", rekla je Milica.

