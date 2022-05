SPREMNA NA JOŠ JEDAN ABORTUS! Potresna ispovest trudne Miljane Kulić, U SUZAMA o novonastaloj situaciji: BIĆE KAKO KAŽE MOJA MAMA!

Miljana Kulić otvorila je dušu i progovorila o svojoj novoj trudnoći, otkrila je šta oseća prema Zoli i Bebici, kao i da li će zadržati bebu.

- U šoku sam... Nisam sada želela ovo, i vodila sam računa. Ali ja smatram da je Nenad namerno to uradio da bi me zadržao... Žene znaju. Ja mislim da je to uradio zbog toga, to mislim. Trebalo je da vodi računa, i mama nam je pričala da vodimo računa. On mene non-stop ubeđuje da su roditelji moji na njegovoj strani. Ja sam imala sasvim druge planove, htela sam na operaciju želudca... Ne mogu da verujem da se ovako nešto dešava samo meni, koliko je testova ovde bilo... - pričala je Miljana.

foto: Printscreen/Pink

- Hteo je i da me odvoji od Zole, i da bi me zadržao. Kad sam uradila test, imala sam šta da vidim... Ne mogu da kažem da sam srećna, jer od tada nisam. Ne znam šta da kažem, bila sam srećna. Ne mogu da verujem da sam toliko glupa, da ne vodim računa o svom životu... Opet ću morati da idem tamo gde mrzim da idem. Mnogo sam teško podnela svaku kiretažu - nastavila je Kulićeva.

- Zola je plakao kad je saznao da si trudna - otkrio je Milan, a Miljana je počela da plače.

- Ne znam šta radim... - slomila se Kulićeva.

foto: Printscreen/Pink

- Da li je Bebica čovek kome si želela da rodiš dete? - pitao je Milošević.

- Ne. Prvo sam htela da reši svoje porodične odnose. Meni nije normalno da ne viđa svoju decu, a moju da. To za mene radi monstrum. Ja volim svu decu, to su bezgrešna stvorenja, za razliku od nekih ljudi. Deca i životinje ti ne misle zlo. Meni se gadi što on nema potrebu da priča o svojoj deci. Sa ženom završiš, ali ne sa decom. On nema potrebu da im odnese paketić, da se izvini... To su male devojčice. Kad god sam pokušavala sa njim napolju da rešim, on je okretao na svađu. Ušla sam sa pričom da je sve idealno, ali nije. Kao da sam prisiljena da budem sa njim jer mi pruža pažnju, jer je dobar sa mojom porodicom. Ja sam bila izrevoltirana kada me Zola nije priznavao, a radili smo stvari. I onda sam okrenula kontru, jer je mislio da može da me izigra. A onda ja od svih napravim gospodu, pobednike, a ja budem budaletina, moralna k*rvetina i ostalo... - pričala je Kulićeva.

foto: Printscreen/Pink

- Kakav ti je bio osećaj voditi ljubav sa muškarcem kog ne voliš ispred nekog kome to radiš iz inata? - nastavio je Milošević.

- Odličan. Radila sam sve namerno da bi bar malo osetio kako je. Uradila sam to što sam uradila, znam da sam samo sebi naškodila. Ovo što se Bebice tiče i trudnoće, nemam reči. Teško bih podnela kiretažu, ali s obzirom na moje zdravstveno stanje i jer je neželjena, biće kako kažu moji doktori i moja mama. Mene ubija, (Bebica) se po ceo dan smeje, srećan je. A vidi da je Željko mali, da mu se nisam toliko posvetila jer sam htela da zaradim za njegovu egzistenciju - govorila je Kulićeva.

foto: Printscreen/Pink

- Što nisi bila strpljiva sa Zolom, on je samo hteo da mu dokažeš da ne voliš Bebicu - dodao je Milan.

- Ne, on je sa mnom igrao igru, smatram i da je na početku "Zadruge 4" bio sa mnom iz obaveze... Brzo je završio sa drugom devojkom, a ja sam devojka koja preko prevare ne bi mogla da pređe... Ne znam šta da radim, evo, pitam tebe šta da radim? Nije da ne volim (Bebicu), ali ne smem da kažem da sam ljuta na njega, da ne bi došlo do rasprave... - istakla je ona.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:09 Miljana Kulić pokazala burmu: Pokazala novog dečka, a sada šokirala sve snimkom