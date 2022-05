ZOLA PROGOVORIO O MILJANINOJ TRUDNOĆI, UDARIO NA BEBICU: Ako je ovo uradio iz koristi, onda je MONSTRUM! (VIDEO)

Lazar Čolić Zola imao je priliku da odgovora na pitanja sedme sile.

- Kako ti komentarišeš Miljaninu trudnoću, kako to sve izgleda iz tvog ugla? - glasilo je pitanje.

foto: Profimedia, Printscreen/ Pink

- Malo je nezgodno i nezavidno da ja komentarišem. Mislim da nije moje da pričam o tim stvarima, ona je odabrala neke stvari u svom životu. Kada bih progovorio možda bih uticao na nju zato i mislim da je najbolje da ćutim. Ovo je njen život i treba ona da donosi odluke, ako je svesna svega. Ako ima emocije prema meni, sigurno bih nekako uticao na nju, zato mislim da je najbolje da se povučem - odgovorio je Zola.

- Ja sam u svojoj glavi neke stvari rešio, mozak mi govori da treba da se sklonim. Ne razmišljam više o prošlosti, svakako je sve i prošlo... Sada, kada je ona u ovoj situaciji, ne bih previše zalazio u te teme... Ipak je ona trudna sa drugim muškarcem, ne ide da ja pričam o emocijama... Previše je bolesno da bih ja to pravio još bolesnijim - nastavio je Čolić.

foto: Printscreen

- Da li misliš da je ovo sebično i nepromišljeno sa njegove strane? - glasilo je sledeće pitanje.

- Ne znam šta su oni pričali kod kuće, znam samo šta smo mi pričali kada smo bili u najvećoj ljubavi. Nama kada se to desilo, pritisak njenih roditelja je učinio svoje i desilo se šta se desilo. Svi znaju da ja nisam bio za to... Ako nisu ovo planirali onda ovo nije u redu, ali ne bih davao etikete... - rekao je Zola.

- Koji je interes imao Bebica, ako je znao da trudnoća nije pametna odluka zbog njenog zdravstvenog stanja? - glasilo je pitanje novinarke.

- Ne mogu da grešim dušu i da tvrdim da on ima neki interes. To bi mi bilo previše monstuozno, ali ako je on bio upućen u sve to, onda to nije normalno. Kada sam čuo za to, nasmejao sam se, bio sam posle u šoku... Ne znam... Zbunjen sam, ipak sam ja sa njom bio tri godine, čudan je osećaj - rekao je Lazar.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/S.M.

