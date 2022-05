DRAMA ZBOG POKLONA I DALILINOG OCA! Lepi Mića otkrio detalje SUKOBA Dejana i Aleks, evo sa kojom Dragojević planira BUDUĆNOST!

Lepi Mića razgovoarao je sa Markom Đedovićem i Sandrom Rešić o sukobu koji je izbio između Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić.

- Čovek je dobio poklon od nekoga sa kim je živeo pet godina, nije ga tražio. Ja bih rekao hvala i kraj, bez objašnjenja ko si i šta si. Nije ništa uzeo od poklona - pričao je Mića.

- Ako ne bude prihvatio, uzeće ona - dodala je Sandra.

- Dejan tu nije kriv, šta da radi? Rastao se sa čovek u odličnim odnosima. Njoj to nije potrebno, drama. Da li će on sa njim da se druži kad izađe - govorio je Lepi Mića.

- Njen otac njega voli. Ja sam ga lepo pitao koja je bliskost tebe i njega, on je rekao da sa njim ima odnos mimo Dalile i da su pričali o nekim stvarima. Kaže da bi ga on prvi zvao kad izađe, ali da njega to ne zanima. Zvao sam ga posle sedam meseci da popričamo, jer mislim da nije folirant. Sve sam mu rekao i da mislim da će on i Dalila da izađu zajedno, on je ostao u šoku. Ja se zalažem da on ide kući, a šta god da radi radiće sebi. Kod mene neće imati kredit za bilo šta, pitao sam ga kao čovek i ja se ne bih ljutio, samo da znam ja i složim kockice. On meni kaže da Dalila njega u životu ne interesuje, ne pada mu na um kuća, Tedi, ni auto. Hoće kod majke i želja mu je da bude sa Aleksandrom. Kad se izađu neka se dogovore Beograd ili Novi Sad - pričao je Mića.

